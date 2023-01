Le ghanéen Sulemana Abdul Samed dit « Awuche », est l’homme le plus grand du monde. Originaire de Gambaga au nord-est du Ghana, il mesure 2,89 mètres. Le jeune homme de 29 ans a su pour son record de taille lors d’une visite à l’hôpital local pour ses problèmes de santé. Les infirmières lors de sa prise de taille ont remarqué qu'il avait grandi de plus en l’espace de quelques semaines. Il y a à peine trois mois en arrière, il mesurait 2,7 mètres de haut.

Sulemana Abdul Samed dit « Awuche » est devenu géant il y a quelques années. Il raconte qu’il a remarqué l’anormalité de ses membres un matin de l’année 2015 à son réveil. « J'ai réalisé que ma langue s'était dilatée dans ma bouche au point que je ne pouvais plus respirer correctement », a-t-il fait savoir. Ses membres grossissant rapidement au fil des jours, il a décidé de se référer à l’hôpital de Gambaga, sa ville natale parce qu’il était également confronté à des problèmes de santé. Les médecins ont constaté que Awuche avait une croissance presque quotidienne et devenait de jour en jour géant. Ils ont diagnostiqué plusieurs complications donnant lieu à des malformations cardiaques. Il a eu sa colonne vertébrale anormalement incurvée, le syndrome de Marfan, une maladie génétique affectant les tissus conjonctifs du corps. Selon, les spécialistes, une intervention chirurgicale dans son cerveau est impérative pour arrêter la croissance. Lors d’une nouvelle visite hospitalière, les infirmières ont de nouveau constaté une augmentation de la taille de leurs patients mystérieux.

Sulemana Abdul Samed devrait désormais se résoudre à son nouveau statut puisqu’en octobre 2022, il a été déclaré l’homme le plus grand du Ghana et même du monde avec 2,7 mètres de longueur dépassant le record de 2,51 mètres détenu par le turc Sultan Kösen. Près de trois mois, l’homme a établi un nouveau record atteignant la taille de 2,89 mètres. Cette taille anormale est considérée par les experts comme une pathologie. Il la qualifie de « gigantisme », un syndrome qui provoque un étirement disproportionné des os. La taille d’Awuche dépasse certaines constructions de sa ville et il a fallu construire une maison à sa hauteur. Le rêve d’être un chauffeur est également brisé puisqu’il ne peut entrer dans un véhicule. "J'avais l'intention d'aller à l'auto-école, mais même lorsque je recule le siège, je ne peux pas tenir le volant… Je ne peux pas étirer ma jambe parce que mon genou cognera le volant", a-t-il révélé. Sa renommée s'est répandue dans la la région où il est devenu une attraction et tout le monde qui lui rend visite veut prendre une photo avec lui.