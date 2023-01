Dans quelques jours, cela ferra un mois que la Russie a entamé son opération militaire en Ukraine. Pour une grande partie de l'opinion, cette offensive aurait dû être une formalité pour la puissante armée russe. Les choses se sont déroulées d'une autre manière et le conflit ne fait que s'enliser. Les deux belligérants ne se font aucun cadeau et personne n'est en mesure de s'exprimer sur la durée restante de ce conflit.

Une grande partie du monde occidental apporte un soutien sans faille à Kiev. Depuis le déclenchement de la guerre, les USA et les européens ont envoyé une grande quantité d'armement en Ukraine. Ces derniers jours, le processus de livraison est passé à une autre étape. En effet, l'Allemagne a décidé d'envoyer ses chars Leopards alors que les autorités allemandes étaient extrêmement réticentes au début.

Dans la foulée de l'Allemagne, les USA ont suivi le pas en autorisant l'envoi de chars à l'Ukraine. Pour Stefano Sannino, secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, la livraison de véhicules de combat à Kiev sonne comme une déclaration de guerre pour Moscou. "La Russie est désormais en guerre contre l'OTAN et l'Occident et a fait passer l'invasion de l'Ukraine à un stade différent" affirme Stefano Sannino. Ce dernier déclare sans détour que le président russe, Vladimir Poutine conçoit désormais le conflit en Ukraine comme une guerre contre l'OTAN et l'occident.

Stefano Sannino affirme que l'UE est disposé à participer à des pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine. L'appui européen en équipements aux troupes ukrainiennes s'inscrit dans une volonté de sauver des vies selon le diplomate européen. "Je pense que ce dernier développement en termes de fourniture d'armes n'est qu'une évolution de la situation et de la façon dont la Russie a commencé à faire passer la guerre à un stade différent" dit Mr Sannino