Artoise, une jeune femme de 23 ans, a récemment partagé son témoignage sur le fait de ne pas vouloir d'enfant. Et la jeune femme a pris une décision irréversible pour respecter son choix actuel. Elle a pris la décision de se faire ligaturer les trompes, une intervention chirurgicale qui la rend stérile à vie. Dans une vidéo publiée par Konbini, elle explique que son choix n'a pas été fait sur un coup de tête et qu'il est motivé par deux raisons principales : ne pas avoir d’enfant et ne plus prendre de contraception.

Artoise, une jeune française ne veut pas avoir d'enfants. À 23 ans, la jeune femme a subit une opération dont les conséquences sont irréversibles et veut sensibiliser les femmes qui comme elles, manifestent la même envie. Dans une vidéo mise en ligne par Konbini, la jeune femme partage son expérience. Elle dit avoir essayé différents types de contraception, mais aucun ne lui convenait. Elle a donc pris la décision de se faire ligatur3r les tr0mpes. Elle a expliqué dans la vidéo que son choix n’était pas motivé par une quelconque aversion envers les enfants, mais plutôt par son désir personnel de ne pas devenir mère. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé devenir mère et que cette décision était la meilleure pour elle.

La jeune femme a également brisé un tabou en dénonçant le manque d’éducation sur le sujet de la stérilisation féminine. Elle a expliqué que son témoignage avait pour but d'informer les personnes qui se posent des questions sur la stérilisation, car il existe beaucoup de désinformation sur le sujet. Il est important de noter que cette méthode de contraception définitive est autorisée en France dès l'âge de 18 ans, à condition que la femme soit certaine de ne pas vouloir d'enfant. Cette intervention chirurgicale est remboursée par la Sécurité sociale. Il y a un délai de réflexion obligatoire de quatre mois avant de pouvoir effectuer l'intervention.

Le Dr Philippe Deruelle, gynécologue interrogé par Le Journal des Femmes, a affirmé que la stérilisation féminine volontaire n’a pas de contre-indications théoriques. Depuis 2001, la loi relative à l’interruption de grossesse et à la contraception est claire sur ce point. Il est important de rappeler que l'âge ne peut pas constituer une interdiction à effectuer une stérilisation féminine volontaire, et qu'une femme qui n’a jamais eu d’enfants devrait, si elle le souhaite, pouvoir en bénéficier sans problème. Le témoignage d'Artoise met en lumière la nécessité d'informer les femmes sur leurs options en matière de contraception et de stérilisation féminine.