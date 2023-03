L’Assemblée générale ordinaire de Wanep-Bénin s’est tenue le 30 mars dernier à la Cour d’Appel de Cotonou. C’est une rencontre qui entre dans le cadre de la redevabilité après un an de gestion et est d’ailleurs inscrite dans le règlement de ladite structure. Le réseau Ouest africain pour l’édification de la paix au Bénin (Wanep-Bénin), depuis sa création en 2003 s’efforce de fonctionner conformément au cadre légal national qui régit les organisations de la Société civile.

Ainsi, selon l’article 6 de son Règlement intérieur, Wanep-Bénin doit tenir son assemblée générale ordinaire une fois l’an, dans le courant du 1er trimestre. C’est donc fort de cela que cette structure de la Société civile a tenu son Assemblée générale ordinaire de l’année 2023. A cette occasion, plusieurs responsables étaient de la partie dont les représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de la défense et les autres organes de Wanep-Bénin.

Objectifs : valider le procès-verbal de l’assemblée générale de 2021, adopter le rapport financier et le budget prévisionnel 2023, se prononcer sur la demande d’admission de cinq nouvelles Ong à Wanep-Bénin et pour finir, renouveler le commissariat aux comptes de Wanep-Bénin. Pour le président du conseil d’administration de Wanep-Bénin, Paulin Maxime Sèmondji, « Nous sommes à un exercice de redevabilité de la gouvernance interne ». Celui-ci n’a pas manqué de lister une panoplie d’actions avant, pendant et après les élections afin de prévenir les conflits au Bénin.



Les missions de médiation avec les anciens présidents du Bénin et l’actuel président Patrice Talon, ont contribué à apaiser l’atmosphère tendue au Bénin. Aussi, la remise en liberté provisoire d’une trentaine de jeunes par la Criet ont contribué à la décrispation de la tension politique en 2021 au Bénin. Wanep-Bénin a contribué au succès de toutes ces réalisations.

Plusieurs autres domaines de la société béninoise sont dans le viseur de Wanep-Bénin, et pour lesquels, cette organisation de la Société civile, appelle les parents aux rôles qui sont les leurs auprès des enfants. A ce rendez-vous qui va permettre de faire le bilan, les dirigeants de Wanep-Bénin, ont initié certains thèmes qui ont été développés pour instruire l’assistance.