Le rappeur américain Tekashi 6ix9ine de son vrai nom Daniel Hernandez a été hospitalisé après une attaque viol*nte dans une salle de gym du sud de la Floride mardi. Selon son avocat, Lance Lazzaro, Tekashi a été pris en embuscade par trois ou quatre hommes à l'intérieur et à l'extérieur du sauna du gymnase LA Fitness. Les assaillants ont attaqué le rappeur de 26 ans, , causant des blessures au visage et des contusions. "Il avait des coupures au visage et des ecchymoses", a déclaré Lazzaro.

Malgré les tentatives de Tekashi de riposter, il ne s'en est pas tiré totalement indemne. Les sources qui rapportent l'information révèle que les auteurs se sont enfuis après que les employés du gymnase ont entendu le bruit. La police du sud de la Floride a été appelée et Hernandez a été conduit vers un hôpital local via une ambulance, mais on ne sait pas s'il restera hospitalisé pendant longtemps. Une vidéo publiée sur le réseau social de l'oiseau bleu montre capturé l'un des agresseurs d'Hernandez disant: "Prends une photo. Je vais être célèbre maintenant." Une autre vidéo a capturé un Hernandez ens@nglant3 sortant du gymnase.

Tekashi 6ix9ine est un rappeur américain connu pour avoir eu une carrière tumultueuse depuis ses débuts dans l'industrie musicale. Il a été impliqué dans plusieurs controverses et a même été accusé d'avoir des liens avec des gangs. En 2018, il a plaidé coupable de neuf chefs d'accusation. Il a coopéré avec les autorités dans le cadre de l'enquête sur le gang Nine Trey Gangsta Bloods, ce qui a permis d'obtenir une peine réduite de 47 ans à seulement 24 mois de prison. Tekashi a été libéré de prison en avril 2020 pour des raisons de santé liées à la pandémie de Covid-19. Depuis lors, il a sorti de nouveaux morceaux de musique et a continué à attirer l'attention des médias avec ses controverses. Cette dernière attaque dans la salle de gym de Floride est la dernière d'une série d'incidents impliquant Tekashi 6ix9ine, qui soulèvent des questions sur sa sécurité.