La compagne de joueur parisien Achraf Hakimi aurait décidé de mettre un terme à leur union. La décision de Hiba Abouk intervient dans un contexte où le footballeur fait face à des accusations. L’actrice aurait pour sa part enclenché cette démarche de divorce depuis plusieurs semaines. Les deux époux auraient constaté qu’ils n’ont plus le même vision. Le divorce ne serait donc pas lié directement aux ennuis de justice du footballeur. Les médias s’étaient véritablement intéressés à la récente apparition du joueur parisien Achraf Hakimi aux The Best Awards.

Accusé de viol

A cet événement, il n’était pas accompagné de son épouse. Ce dernier est accusé viol et a été mis en examen après les accusations d’une jeune femme de 24 ans. « Il m'a embrassé la bouche, a soulevé ma chemise et a embrassé mes seins même si je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai pris un VTC qu'il m'a demandé de prendre et une fois chez lui, les choses ont commencé à devenir incontrôlables. Même si je lui ai dit non maintes et maintes fois, il a commis le viol », a expliqué son accusatrice. La jeune femme aurait noué des contacts avec le joueur via les réseaux sociaux le 16 janvier dernier. Le viol aurait été commis au domicile du joueur le 25 février alors que son épouse et ses enfants seraient en voyage. Les accusations ont tout de même été formellement rejetées par les joueur.