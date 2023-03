Les États-Unis ont accusé la Russie d'acheter des munitions auprès de la Corée du Nord dans une nouvelle escalade de la tension entre les deux pays. La Maison-Blanche a annoncé jeudi disposer de nouvelles informations montrant que la Russie cherchait activement à se procurer plus de munitions auprès de la Corée du Nord. Les États-Unis ont également annoncé des sanctions contre un homme accusé d'avoir participé aux échanges entre les deux pays. D'après les informations du renseignement américain, la Corée du Nord avait déjà fourni une assistance militaire à la Russie récemment, a dit John Kirby, du Conseil de sécurité nationale.

Selon Washington, la Russie cherche à acheter des armes ailleurs, car elle ne peut plus se fournir en armes auprès des pays occidentaux en raison des lourdes sanctions qui lui ont été imposées depuis le début de la guerre en Ukraine. Le département américain du Trésor a sanctionné Ashot Mkrtychev, un ressortissant slovaque, pour son implication dans la vente d’armes aux Russes. Il l’accuse d’avoir travaillé avec des responsables de la Corée du Nord, entre la fin de 2022 et le début de 2023, afin d’obtenir plus de deux douzaines de types d'armes et de munitions pour la Russie en échange de matériaux et de produits à envoyer en Corée du Nord.

Il convient de noter que la Corée du Nord avait nié en novembre 2022 toute livraison d'armes à la Russie. Selon l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), il n'existait aucun accord sur les livraisons d'armes à la Russie, et la Corée du Nord n'avait pas l'intention de le faire à l'avenir. La Corée du Nord a souligné que les rumeurs de tels accords entre Pyongyang et Moscou étaient une tentative des États-Unis de ternir la réputation de la Corée du Nord.

L'escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie est préoccupante, car elle pourrait avoir des répercussions graves sur la sécurité mondiale. Les deux pays doivent s'engager dans un dialogue constructif et faire preuve de retenue pour éviter une escalade militaire. Il est également essentiel que les autres puissances mondiales travaillent ensemble pour prévenir une escalade des tensions et promouvoir la stabilité internationale.