Mikayla Saravia, une influenceuse originaire de la Floride, poursuit pour 6,3 milliards de dollars son ex-amoureux, Nicholas Hunter, qui a divulgué des photos intimes à caractère s3xuel sans son consentement. Saravia, qui est suivie sur Instagram par plus de 8 millions d'abonnés, a déclaré que Hunter avait pris possession de son compte OnlyFans après leur rupture et aurait vendu des photos et des vidéos sexuellement explicites de la plaignante à partir du matériel qu'il avait récolté après leur séparation.

Mikayla Saravia, une influenceuse active sur OnlyFans, une plateforme payante de contenu érotique, où elle publie régulièrement des photos et des vidéos explicites pour inciter ses abonnés à s'abonner poursuit son ex-copain pour divulgation de photos intimes sans son accord. L'avocat de Saravia, Joseph DiRuzzo, a reconnu que sa cliente avait consenti à du contenu sexuellement explicite, mais seulement de manière consensuelle et à un moment où elle avait le contrôle sur les publications sur ses réseaux sociaux.

La poursuite de 6,3 milliards de dollars représente les 628 000 abonnés que Saravia avait au moment où elle a mis un terme à sa relation avec Hunter en octobre dernier, avec une demande de 10 000 $ par abonné qui a pu voir les images divulguées. La poursuite de Saravia est un exemple de plus de la nécessité de protéger la vie privée et les droits à l'image des personnes, surtout celles qui ont une présence publique en ligne. Les réseaux sociaux et les plateformes de contenu payant sont devenus des moyens populaires pour les influenceurs et les célébrités de monétiser leur image et leur contenu, mais cela peut également les rendre plus vulnérables.