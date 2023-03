Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la commissaire présidentielle aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova fait déjà réagir en Russie. Selon Andreï Klichas, chef de la commission de la législation constitutionnelle du Conseil de la Fédération, cette décision de la CPI manque de fondement juridique et n'aura aucune conséquence. Dans une déclaration publiée sur sa chaîne Telegram, Klichas a souligné que "le mandat d'arrêt de la CPI n'a ni fondement ni conséquences juridiques. Non seulement la Russie, mais aussi plusieurs États membres du Conseil de sécurité des Nations unies ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. En prenant une décision aussi absurde, la CPI s'est engagée sur la voie de l'autodestruction".

Il a également appelé la Russie à lancer un mandat d'arrêt contre tous les "juges" de la CPI en représailles selon Tass. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine et Lvova-Belova est basé sur des allégations de crimes de guerre, notamment la déportation illégale d'enfants et le transfert illégal de population des territoires occupés de l'Ukraine vers la Fédération de Russie. La CPI cherche à tenir les dirigeants russes responsables des violations présumées du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans le contexte du conflit en Ukraine.

La réaction des autorités russes met en évidence les tensions persistantes entre la Russie et la CPI, ainsi que les limites de la compétence de la Cour dans certains pays. La Russie, tout comme d'autres membres du Conseil de sécurité des Nations unies, ne reconnaît pas la juridiction de la CPI, ce qui rend difficile la mise en œuvre de ses décisions et mandats d'arrêt.