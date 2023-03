Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, a exprimé une fois de plus son mécontentement à l'égard de la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Dans une interview aux médias russes, dont TASS, et aux internautes du réseau social russe VK, Medvedev a souligné que cette décision avait "un énorme potentiel négatif" dans le contexte des relations déjà tendues entre Moscou et l'Occident.

"Nous avons déjà de très mauvaises relations avec le monde occidental, qui n'ont probablement jamais été aussi mauvaises dans l'histoire. Même à l’époque où Winston Churchill prononçait son discours de Fulton, elles étaient meilleures. Et tout d'un coup, ils prennent cette décision ciblant le président de notre pays", a déclaré Medvedev.

L'ancien président russe avait précédemment menacé de bombarder la CPI. Dans un message publié sur Telegram, Medvedev avait écrit que l'on pouvait "très bien imaginer une frappe de haute précision avec un missile hypersonique russe Oniks depuis un navire russe en mer du Nord contre le bâtiment du tribunal à La Haye". Il avait ensuite invité les juges de la CPI à "regarder attentivement le ciel".

Ces déclarations de Medvedev témoignent de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident à la suite de la décision de la CPI. Alors que certains observateurs estiment que cette décision pourrait aggraver les relations internationales et rendre la coopération plus difficile sur des questions cruciales telles que la sécurité et la lutte contre le terrorisme, d'autres soulignent l'importance de l'État de droit et de la responsabilité internationale pour les crimes présumés.