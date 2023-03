Vous êtes un grand amateur de jeux de table et aimez vous rendre dans les casinos terrestres pour vous amuser face à des croupiers ? Vous aimeriez basculer vers du casino en ligne mais craignez de perdre ce lien de sociabilité ? Et si nous vous disions qu’il est désormais possible sur beaucoup de casinos en ligne de parier face à de vrais croupiers qui animent les parties en direct face à une caméra ? Oui, grâce à de nombreux fournisseurs de jeux de casino live, les clients des sites de gaming peuvent miser sur de multiples divertissements en temps réel et suivre des parties menées par de vraies personnes. Attention cela dit, tous les sites de casino en ligne ne disposent pas forcément d’un excellent espace de ce genre. Il convient donc avant de choisir de bien vérifier ce que les différentes interfaces du marché proposent à leurs clients. Nous vous offrons ici de découvrir quelques conseils pour distinguer les bons casinos des mauvais !

Quels éditeurs sont présents sur le site de casino ?

Et oui, la première question que vous devrez vous poser pour trouver le site de gaming proposant un espace de jeux en direct idéal concernera les fournisseurs. Il existe en effet de nombreux acteurs sur ce marché, mais tous ne mettent pas forcément à la disposition du joueur des plateformes de qualité. Voici donc les noms des éditeurs que nous recommandons chaudement :

Evolution Gaming qui est sans hésitation le grand leader de ce secteur et qui a développé les meilleurs produits aujourd’hui disponibles sur le marché ;

Lucky Streak qui est aussi à l’origine d’une très belle gamme de tables en direct parfaitement animées par des croupiers professionnels ;

Asia Gaming qui a su enrichir année après année sa collection avec de nouveaux jeux qui vous épateront.

Tous les jeux de casino qui me plaisent sont-ils disponibles ?

L’une des erreurs à absolument éviter est de s’inscrire à la va vite, sans s’assurer au préalable que tous les types de jeux que vous aimez soient bel et bien présents sur le casino en ligne. Attention donc lorsque vous menez votre enquête à bien basculer vers l’univers de casino en live et de vérifier que tous vos jeux préférés soient disponibles.Généralement, les grands classiques comme le blackjack, le baccarat et la roulette seront toujours proposés, mais vous voudrez peut-être aussi vous amuser sur d’autres divertissements moins courants comme le craps ou le sic bo par exemple…

Anticipez également vos prochaines envies en optant si possible pour un site de gaming qui propose différentes variantes du même jeu d’argent. N’oubliez pas en effet qu’après avoir passé des semaines sur une table de blackjack, vous voudrez peut-être explorer d’autres alternatives développées autour de ce divertissement.

L’interface de casino live en ligne est-elle fluide sur PC et sur mobile ?

Comme WhatsApp et d’autres logiciels, les interfaces de casino en ligne doivent être mises à jour en permanence. Malheureusement, tout le monde ne se fixe pas pour objectif de respecter cette règle. Si le site de gaming que vous choisissez ne se donne pas la peine de bien maintenir la plateforme, vous observerez alors rapidement des problèmes de ralentissements.

Pensez donc non seulement à essayer votre nouveau casino en ligne depuis un PC ET depuis un smartphone ou une tablette, mais regardez également ce que les autres clients disent sur les forums. Notez enfin que vous trouverez de nombreux guides de casino sur internet qui vous permettront de savoir avec précision si l’interface de l’opérateur que vous vous apprêtez à choisir est performante.