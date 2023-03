Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations diplomatiques entre la Russie et l’Iran se sont renforcées, au grand dam de l’État hébreu. Ce dernier craint que Moscou fournisse des systèmes de défense antiaérienne S-400 à Téhéran. Ces craintes qui ont été exprimées par des sources ayant connaissance du dossier, ont été relayées ce jeudi 2 mars 2023 par le média américain Bloomberg. D’après elle, si l’Iran arrive à obtenir ces armes, cela réduirait les marges de manœuvre israéliennes pour frapper le programme nucléaire de Téhéran.

La Russie a décidé d’équiper l’Iran en matériels militaires

Selon des sources aux USA et en Israël, la livraison des S-400 russes augmenterait la probabilité de frappes contre les sites nucléaires en Iran. Notons que les craintes d’Israël interviennent plusieurs semaines après que la Russie a décidé d’équiper l’Iran en matériels militaires, en guise de remerciement pour les drones ayant servi pour les combats en Ukraine. D’après le site Opex360, la Russie s'était préparée à rendre la pareille à son allié iranien avec la livraison de chasseurs de plus ou moins dernière génération. L'accord devrait, à l’époque, se conclure au cours d'une visite du président Ebrahim Raïssi en Russie.

Toujours selon le média, Shahriar Heydari (membre de la commission pour la sécurité nationale et la politique étrangère du Parlement iranien) avait indiqué que les forces iraniennes recevraient un « certain nombre » d’avions de combat Su-35 « Flanker E » d’ici fin mars 2023. Pour rappel, ce renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Téhéran est vu d’un mauvais œil par les États-Unis et leurs alliés. Selon une analyse faite par le média américain Newsweek, cette consolidation de relations entre les deux pays constitue une menace pour la sécurité des USA au Moyen-Orient.