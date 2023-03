Dans un contexte de tension avec la Russie, les autorités américaines ont dénoncé un accident qui s’est produit dans la matinée de ce mardi 14 mars en Mer Noire. Il s’agit en effet d’un avion russe qui a percuté un drone de l’armée américaine. L’incident s’est produit suite à une manœuvre menée par deux chasseurs russes Su-27. Selon les explications qui ont été fournies par les autorités américaines, l’un des Su-27 aurait touché un propulseur du drone MQ-9.

Une série d’actions ont été ouvertes suite à la situation par les États-Unis. L’ambassadeur russe à Washington a été convoqué dans un premier temps et le commandement américain en Europe a dénoncé une opération «non professionnelle » et «dangereuse». « Notre drone MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et touché par un avion russe, provoquant un crash et la perte totale du ­MQ-9 », a fait savoir dans un communiqué le général Hecker, commandant des forces aériennes en Europe.

« En fait, cet acte non professionnel et risqué a presque provoqué la perte des deux appareils », a-t-il insisté. Il s’agit toujours, selon les Américains, d’actions agressives, « dangereuses et pourraient conduire à des erreurs de calcul et à une escalade non intentionnelle ». Les autorités russes pour leur part ne se reconnaissent pas exactement dans le récit qui a été établi. «A la suite d'une manœuvre brutale (...) le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau», note le ministère russe de la Défense, tout en martelant n’avoir eu aucun contact avec le drone, encore moins avec les deux chasseurs.