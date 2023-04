Dans quelques minutes, le Real Madrid va affronter Chelsea pour le compte des Quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Federico Valverde, le talentueux milieu de terrain uruguayen sera l’une des pièces maîtresses du onze de Carlo Ancelotti. Réputé pour sa pugnacité, son côté un poil bagarreur, Valverde ne fait pas semblant sur le terrain. Il lui arrive aussi souvent de déraper en dehors. Ce fut le cas le 8 avril dernier au cours d’un match de championnat entre le Real Madrid et Villareal. Les Madrilènes ont perdu le match et Valverde s’est signalé de la mauvaise des manières après la rencontre.

Diverses sources médiatiques ont révélé que l’international uruguayen a asséné un coup de poing à Alex Baena, joueur star de Villareal lorsque ce dernier montait dans le bus de l’équipe. Federico Valverde a reconnu les faits, mais on ignore les raisons de son coup de sang. Des rumeurs circulent sur le fait qu’Alex Baena aurait tenu des propos discourtois à l’endroit de la famille du joueur du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, Alex Baena dit ne pas comprendre l’agression dont il a été victime. Il s’est insurgé et a dénoncé avec la dernière énergie les rumeurs d’injures qui le visent. "Je suis surpris par ce qui a été dit sur ma personne. Il est totalement faux que j’ai dit des commentaires sur la famille de Valverde" a affirmé la star du sous-marin jaune.

Cette affaire nous rappelle celle impliquant Sadio Mané et Leroy Mané, les deux joueurs du Bayern Munich qui s’étaient bagarrés dans les vestiaires après le choc de Ligue des Champions contre Manchester City la semaine dernière. Le double ballon d’or a blessé son coéquipier à la lèvre en réponse à des prétendus propos racistes de l’allemand à son encontre. Sadio Mané a écopé d’un match de suspension et d’une lourde amende pour cette altercation. Fedérico Valverde, lui il risque encore plus gros. Valverde et Baena seront interrogés par la commission des compétitions de la Fédération espagnole dans quelques jours. S’il est reconnu fautif, le Merengue risque quatre à douze matchs de suspension.