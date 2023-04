Est-il possible de gagner de l'argent en pariant sans parier ? Cette question semble dénuée de sens, mais seulement à première vue - nous parlons d'un modèle commercial viable. Voyons comment créer une entreprise rentable avec le Programme d'Affiliation de la société de paris mondiale 1xBet .

Il y a longtemps que les bookmakers et les casinos sont allés en ligne, et cette tournure des événements a créé de nouvelles opportunités pour les propriétaires de ressources Internet - ils peuvent désormais placer des annonces de marques de paris dans leurs médias, attirer activement des joueurs et gagner des commissions ou recevoir un paiement fixe. L'un des meilleurs moyens d'augmenter vos revenus grâce à l'intérêt des sociétés de paris pour le marché africain est 1xpartners - le programme de marketing d'affiliation d’1xBet.

Qu'est-ce que le marketing d'affiliation ?

Le marketing d'affiliation est simple : une entreprise recherche l'aide de partenaires (affiliés) pour vendre ses produits ou services en échange d'une récompense. Les entreprises motivent leurs partenaires à promouvoir leurs produits en leur donnant un pourcentage d’une vente à partir d'un lien d'affiliation unique. Partout dans le monde, le marketing d'affiliation prend rapidement de l'ampleur et les méthodes pour attirer du trafic évoluent. Ces dernières années, de nombreux événements se sont déplacés en ligne, et ce type de revenu devient de plus en plus pertinent.

Comment ça marche?

Pour créer une entreprise avec 1xBet, vous devez avoir une source de trafic – un site Web, des réseaux sociaux, un forum ou un blog.

Il vous ne faut que publier un article contenant un lien d'affiliation ou un code promo, que les joueurs suivent pour parier. Chaque lien est unique et vous identifie en tant qu'affilié 1xBet. Votre tâche est de vous assurer que le plus de personnes possible se rendent sur le site de la société de paris et font des paris via des liens publiés sur vos médias.

Tous les joueurs qui sont venus sur le site Web 1xBet via le lien affiché ou en utilisant un code promotionnel vous seront attribués et seront affichés sur votre compte 1xpartners.com. Vous pouvez également y trouver le nombre d'enregistrements, le montant des dépôts, les pays d'origine des joueurs et d'autres informations détaillées.



Plus le trafic de vos ressources médiatiques est important, plus les chances d'obtenir un revenu décent sont élevées. Pourtant les petits médias et les sites millionnaires peuvent aussi participer. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires en travaillant avec le programme d'affiliation 1xBet.

L'enregistrement d'un compte pour les paiements se fait sans effort. Il suffit de fournir des documents confirmant votre identité, votre e-mail et votre numéro de téléphone.

Toute plateforme convient pour tel partenariat.

Les démonstrations de capacités du casino, ainsi que ses flux, où le présentateur gagne en direct, peuvent être utilisés comme contenu dans les jeux de hasard. Vous devez vous concentrer sur les matériels de formation, les analyses, les stratégies de paris et les prévisions, en pariant. Vous pouvez ouvrir votre compte pour attirer le public ciblé et publier des prévisions avec de petites côtes. Pensez également aux retours du public ciblé via des messages privés, des chats et des chatbots.

La conversion des liens peut être augmentée grâce à la publication des textes et des publicités dédiés aux promotions et bonus d’1xBet. Ces documents peuvent être obtenus auprès du responsable du programme d'affiliation.

En général, une coopération fructueuse avec les gestionnaires AP est la clé du succès. Les spécialistes de l'entreprise vous aideront à analyser le sujet de votre ressource, vous conseilleront sur le contenu approprié et vous fourniront des matériaux pertinents. Votre seule tâche est d'attirer du trafic.

Comment 1xpartners est payé?

Le Programme d'Affiliation vous permet de créer votre propre entreprise basée sur la commission.

Qu’est-ce que c’est que le partage des revenus?

Le partage des revenus est la répartition des revenus du montant total reçu des biens et des services vendus entre les parties intéressées ou les participants.

Pourquoi le partage des revenus est-il un excellent choix dans le marketing d'affiliation? Chaque membre du programme d'affiliation reçoit sa part de la perte du joueur attiré. Et chaque joueur est assigné à ce partenaire pour la vie. Ainsi, le partenaire reçoit sa commission tant que le joueur mise. L'entreprise obtient de bons joueurs et l'affilié reçoit une récompense juste.



La commission d'affiliation standardisée d’1xpartners est de 25 %. Lorsque le nombre de joueurs attirés par un participant du programme d'affiliation augmente, l'entreprise l'encourage en augmentant le chiffre.



Combien gagnent les participants d’ 1xpartners ?

En 2022 les partenaires gagnaient ~ 400 à 700 $ par mois. En février 2023, les revenus le plus élevés ont été de 13 000 $.



Comment gagner un revenu avec 1xpartners :

Pour commencer à gagner de l'argent avec le programme d'affiliation d’1xBet, vous devez :

Aller sur partners1xbet.com et vous inscrire.

Attendre la confirmation de votre demande par e-mail.



Nouvelles opportunités + revenus selon le schéma habituel

La coopération avec 1xpartners donne de nouvelles opportunités de revenus. Même si ce n'est pas l'objectif principal de votre plateforme en ligne, cela vous offre une monétisation supplémentaire.

Le principal avantage du programme d'affiliation est qu'avec une augmentation du trafic de votre ressource, les revenus du programme d'affiliation augmentent à leur tour. Plus vous coopérez avec 1xpartners, en attirant de nouveaux joueurs , plus votre paiement mensuel est élevé.

1xpartners peut fournir des paiements hebdomadaires réguliers, une commission à vie d'un joueur attiré, 25% des revenus et plus, une énorme base de données de matériel promotionnel et un soutien managérial efficace. Obtenez un revenu stable de n'importe où dans le monde avec 1xpartners!