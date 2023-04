L'acteur et chanteur américain Jamie Foxx a été hospitalisé en urgence il y a une dizaine de jours après avoir souffert d'une "complication médicale" sur le tournage de son dernier film, "Back in Action", une production Netflix dans laquelle il joue avec Cameron Diaz. Bien que les détails sur la nature exacte de la complication médicale n'aient pas été divulgués, la famille de Foxx avait publié un communiqué sur Instagram confirmant qu'il récupérait bien. Cette fois-ci c'est un autre acteur non moins célèbre et proche ami qui a tenu à rassurer les fans.

En effet Martin Lawrence, acteur qu'on a vu dans le passé aux côtés de son ami proche de Jamie Foxx, mais aussi de Will Smith dans Bad Boy, a récemment donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de l'acteur oscarisé. Martin Lawrence a exprimé son soutien pour son ami et a demandé à ses fans de prier pour lui. Lors de son intronisation sur le Hollywood Hall of Fame, Lawrence a déclaré à la presse américaine que Foxx "va beaucoup mieux... Je prie pour lui chaque soir. Je lui souhaite le meilleur. C'est un des meilleurs mecs de Hollywood. Pas seulement un des meilleurs acteurs, mais aussi une bonne personne", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Foxx a connu des problèmes de santé dans le passé en raison de sa dépendance à la drogue et à l'alcool. Dans une interview avec Oprah Winfrey en 2020, il avait révélé avoir commencé à boire et à fumer de l'herbe à l'âge de 19 ans, puis à consommer de la cocaïne à l'âge de 25 ans. Sa toxicomanie avait atteint son point culminant lorsqu'il avait consommé du PCP, une drogue hallucinogène, qui l'avait conduit à un état de quasi-coma et l'avait laissé incapable de bouger ou de parler.

Malgré ces antécédents, Foxx avait réussi à surmonter ces problèmes et à poursuivre sa carrière avec succès. En plus de son travail en tant qu'acteur, il est également connu pour son talent musical et son engagement envers les causes sociales.

En attendant des nouvelles de la santé de Jamie Foxx, ses amis et collègues célèbres continuent de lui envoyer leurs vœux de rétablissement, en espérant qu'il se rétablira rapidement et pourra continuer à inspirer les gens avec son talent et son engagement pour les causes sociales.