A la faveur d’une audience au Congrès, le secrétaire de l'Air Force a formellement plaidé pour le retrait des avions A-10 Thunderbolt II. Selon ce haut gradé de l’armée américaine, ces avions ne seraient plus vraiment efficaces et ne feraient plus peur à l’ennemi. Pour ce dernier, cet avion de guerre est moins utile qu'il ne l'était il y a 40 ans et « ne fait tout simplement pas peur » à la Chine.

« Je vais commencer par le A-10. Il a plus de 40 ans. C'était, à l'époque, un super avion - il nous a bien servi. J'ai longtemps défendu ce programme, mais il n'effraie pas la Chine », a formellement déclaré Frank Kendall, le secrétaire de l'Air Force. Ce n’est tout de même pas la première fois que le secrétaire de l'Air Force fait ce type de plaidoirie contre des avions de guerre qu’il juge vétustes. En décembre 2021, le secrétaire de l'Air Force a loué le Warthog, l'avion de transport C-130 et le drone MQ-9 Reaper pour leur efficacité passée.

Il a dit tout de même insisté sur le fait qu’ils ne soient plus utiles pour faire peur à la Chine. Rappelons que, les avions A-10 Thunderbolt II ont été mis en service depuis la fin des années 1970. Équipé d'un canon rotatif GAU-8 Avenger de 30 mm pouvant tirer 3 900 coups par minute, l'avion bimoteur est conçu pour mener des missions d'appui aérien rapproché et exécuter des attaques contre des unités terrestres. Le Congrès américain, depuis des années, bloque les tentatives de l'Air Force de retirer l'A-10.