Dans un contexte déjà tendu en raison de la guerre en Ukraine, une explosion a secoué un café de Saint-Pétersbourg en Russie, faisant un mort et quinze blessés. Les autorités russes ont confirmé que le correspondant de guerre, Vladlen Tatarski, a été tué dans l'incident. L'explosion s'est produite ce dimanche au café Street Bar, situé sur le quai Ouniversitetskaïa dans le centre de Saint-Pétersbourg. Les services d'urgence ont informé l'agence de presse TASS de la tragédie : "Une explosion s'est produite dans le café Street Bar, situé au 25, quai Ouniversitetskaïa. Une personne est décédée et quinze autres ont été blessées", a déclaré un interlocuteur de l'agence.

Les forces de l'ordre ont rapidement enquêté sur l'incident et ont révélé que la bombe contenait plus de 200 grammes de TNT. Le Ministère russe de l'Intérieur a confirmé la mort du correspondant Vladlen Tatarski, qui était présent sur les lieux. Selon les informations recueillies, la bombe était cachée dans une statuette offerte à Tatarski et contenait des éléments nocifs.

Pour l'heure, aucun lien direct n'a été établi entre cette explosion et la guerre en Ukraine. Néanmoins, la tension reste palpable, et les autorités russes mènent une enquête approfondie pour déterminer les circonstances de cet attentat et identifier les responsables.