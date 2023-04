Au Sénégal, le débat sur le troisième mandat continue d’occuper l’actualité. En effet, à la faveur de son passage dans l’émission « Jury du dimanche » sur iradio, l’ancien syndicaliste Mamadou Mbodj est revenu sur le sujet. Celui qui avait été en premières lignes pour empêcher le troisième mandat de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est désormais coordonnateur de la nouvelle plateforme F 24. À la faveur de cette sortie médiatique, cette figure de la société civile sénégalaise a fait savoir que l’objectif du regroupement de ces formations politiques est d’empêcher le troisième mandat.

Il fait notamment savoir qu’ils ne souhaitent aucunement un affrontement. « Ce que nous voulons, c’est très clair, nous ne voulons pas de confrontation, si confrontation il y a, c’est qu’on nous l’aura imposée. Mais ce que nous voulons, c’est de créer une force dissuasive en persuadant le Sénégalais que la seule vérité qui vaille concernant le troisième mandat, c’est que monsieur Macky Sall ne peut pas gouverner le Sénégal trois fois de suite. Ce n’est pas possible. Puisqu’il ne peut pas, il ne doit pas se présenter, parce qu’en se présentant, il crée les conditions du chaos », a-t-il déclaré.

Rappelons que la plateforme qu’il coordonne a été mise sur pied il y a quelques jours. Il s’agit d’un creuset qui comporte plusieurs patrons de l’opposition dont le leader du Pastef Ousmane Sonko. En plus de formations politiques de l’opposition, le mouvement a également enregistré l’adhésion de plusieurs organisations de la Société Civile ainsi que de personnalités indépendantes. On retient de la déclaration qui a été faite lors de la création de la plateforme que le premier objectif du mouvement est « le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ».