Les États-Unis ne sont pas seulement le pays le plus puissant du monde. Le pays de l’Oncle Sam abrite aussi un très grand nombre de personnalités fortunées. Selon les informations de la société de migration des investissements Henley & Partner, qui ont été rapportées par l'agence Bloomberg, la Ville de New York est la plus riche du monde. La mégapole américaine caracole en tête du classement des 10 villes les plus riches du monde avec 340 000 millionnaires qui ont été comptabilisés en 2022. New York est talonné par des villes comme Tokyo, la Baie de la Californie, Londres ou encore Singapour.

D’après l’agence de presse Bloomberg, 10 villes américaines se trouvent dans le top 50 des villes les plus riches du monde. Dans le top 50 établi par le cabinet Henley & Partner, en plus des USA, la Chine et l’Australie sont les nations les plus pourvues avec respectivement cinq et quatre villes. En ce qui concerne le nombre de milliardaires, New York se distingue de fort belle manière. Seule la zone de la baie de Californie avec 63 milliardaires fait mieux que New York. Henley & Partner a signifié que le nombre de personnes très fortunées a augmenté de 40 % au cours de la période 2012-2022 au niveau de la mégapole américaine.

New York domine largement le classement des villes les plus riches du monde, mais ces derniers temps, des villes comme Shanghai, Houston, Dubaï, Mumbai sont entrain de rattraper une partie de leur retard. Cette étude a montré que la guerre russo-ukrainienne a eu un impact sur le positionnement de villes russes telles que Saint-Pétersbourg et la capitale Moscou. Plusieurs millionnaires se sont exilés ce qui a entraîné une baisse du nombre de ces derniers dans ces deux principales villes. Découvrez ci-dessous le top 10 des villes les plus riches du monde :