Les députés de la 9ème législature se sont réunis en séance plénière le jeudi 04 mai 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto- Novo pour se conformer à la décision Dcc 23-054 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle du Bénin qui a ordonné la reprise des élections des membres des bureaux des cinq (05) Commissions permanentes de l’Assemblée nationale à l’exception de leur président suite au recours en inconstitutionnalité de l'élection des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale introduit par le parti « Les démocrates ».

Ce jeudi 04 mai 2023, les députés se sont pliés à l’injonction de la décision de la Haute juridiction. Mais à la fin, la montagne a accouché d’une souris. Les députés du groupe parlementaire « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale ont préféré boycotter les élections des membres des bureaux des commissions permanentes car leurs collègues de la mouvance présidentielle leur ont octroyé que les postes de Secrétaires dans ces commissions permanentes.

Ulcérés par l’attitude des 28 députés du parti Les Démocrates, Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain et son collègue Aké Bonaventure Natondé, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau ont formulé un recours devant la Cour constitutionnelle contre les députés du groupe parlementaire Les Démocrates pour non-respect de la constitution et de la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023.

Pour justifier leur recours contre Les Démocrates devant la Haute juridiction en matière constitutionnelle, le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, Aké Natondé, reçu ce vendredi 19 mai 2023 sur BIP Radio, a déclaré qu’après la reprise des élections demandée par la Cour Constitutionnelle, la mouvance parlementaire a « décidé de saisir la Cour au fin de constater la régularité des élections parce qu’une fois encore, le même scénario s’est produit où » leurs « collègues des Démocrates n’ont pas voulu occuper un certain nombre de poste » qu’ils « leur a concédé ». « On se retrouve un peu comme à la case départ mais comme c’est la Cour Constitutionnelle qui nous avait demandé de reprendre les élections, la Cour n’avait pas indiqué les postes à concéder ou quoique ce soit » a-t-il indiqué.

Selon le député Aké Natondé, si ils ont saisi la Cour, c’est pour demander à la Haute juridiction en matière constitutionnelle de constater qu’ils ont « respecté la décision qui a été prise mais que des postes sont restés vacants » et ils demandent à cet effet à la Cour de constater que leurs « collègues des Démocrates ont refusé d’occuper ces positions et de déclarer régulière les élections » et déclarer également au niveau des commissions que les élections sont terminées afin qu’ils ne soient pas dans « provisoire à tout moment » . Il a tenu à préciser que ce n’est pas une plainte contre Les députés du parti Les Démocrates. Mais selon lui, ce recours vise à amener la Cour à « constater que par leur attitude, ils (députés de l’opposition, ndlr) ont refusé eux-mêmes d’occuper les postes ».