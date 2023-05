La Chine a développé un nouvel appareil, un dirigeable, après que ses ballons espions aient suscité de vives inquiétudes aux États-Unis début février. Selon des images satellites prises par la société américaine BlackSky dans un désert non identifié au nord-ouest du pays, l'appareil mesure environ 30 mètres de long et est disposé à proximité d'une piste d'un kilomètre de long et d'un hangar de plus de 270 mètres de long.

Les dirigeables sont considérés comme moins chers et plus précis que les satellites, ainsi que moins sensibles que les avions, selon un rapport de la Rand Corporation, un club de pensée très proche de l'armée américaine, en 2018. Le directeur exécutif de l'Oklahoma Aerospace Institute, Jamey Jacobs, a déclaré que cet appareil pourrait être utilisé comme un «sous-marin des cieux» et qu'il a été équipé de capacités de propulsion et de navigation spécialement conçues, lui permettant de naviguer pendant une longue période. Jamey Jacobs a également ajouté que cet appareil est la prochaine étape pour la Chine en termes de développement de l'ingénierie et de soutien du financement de la recherche.

Cependant, ni les renseignements américains ni chinois n'ont souhaité répondre aux questions de CNN sur cet appareil. La Chine continue donc de faire des avancées significatives dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie, ce qui lui permet de rivaliser avec les autres grandes puissances mondiales. Le développement de ce nouvel appareil montre que la Chine est déterminée à être à la pointe de la technologie dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense.