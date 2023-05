Francis Ngannou, le champion du monde poids-lourds de l’UFC, n’a pas toujours eu la reconnaissance financière qu'il mérite. Sa carrière, couronnée de succès, a commencé par des conditions difficiles, marquées par un salaire minime qui a longtemps mis en péril sa stabilité financière. Ngannou, originaire du Cameroun, est monté dans l'arène de l'UFC avec l'espoir de gagner des combats et de construire une carrière réussie. En 2019, à la suite de son combat contre Junior dos Santos, il a été confronté à une réalité difficile. "Ils ont recouru à de sales magouilles. Ils savaient très bien combien d’argent je gagnais en 2019. Et ce n’était vraiment pas beaucoup. Ils savaient que ça ne me suffirait pas à vivre, donc j’ai dû accepter le contrat qu’ils m’ont présenté à ce moment-là, juste après le combat contre Junior dos Santos en juin 2019. La pression qu’ils me mettaient était dure à encaisser", a déclaré Ngannou.

Ces conditions ont vu le combattant camerounais toucher entre 100.000 et 120.000 dollars par combat. En février 2019. pr exemple, Ngannou a empoché 110.000 dollars pour sa victoire, tandis que Velasquez, l’Américain d’origine mexicaine, a récupéré un chèque de 450.000 dollars, malgré sa défaite. La disproportion entre les gains des deux combattants souligne la traitement totalement injuste de Ngannou à ses débuts.

Cependant, le courage, la persévérance et les performances de Ngannou n'ont pas été vains. Après avoir surmonté ces défis initiaux, le Camerounais a fini par être payé plus proche de sa juste valeur. Lors de l’UFC 270, son salaire pour le combat contre Ciryl Gane a atteint 600.000 dollars, une amélioration significative par rapport à ses premiers jours dans l'arène de l'UFC.

Le parcours met en lumière les injustices du monde du sport professionnel, où la reconnaissance financière n'est pas toujours à la mesure du talent ou de l'effort fourni. Aujourd'hui, Ngannou est un exemple pour tous les jeunes athlètes qui, malgré les défis, rêvent de se battre pour leurs rêves.