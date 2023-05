Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a récemment critiquer Evgueni Prigojine, le patron du groupe Wagner, affirmant qu'il enverrait des troupes en Ukraine les membres du groupe paramilitaire se retiraient de la ville de Bakhmout. Le groupe Wagner est un groupe paramilitaire russe fortement critiqué en Occident qui est impliquée dans le conflit ukrainien depuis son début. Kadyrov, qui est un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a fait cette promesse dans un communiqué qu'il a publié sur sa chaîne officielle Telegram.

Dans sa déclaration, Kadyrov a déploré la tension entre Prigojine, le chef du groupe Wagner, et les hauts responsables militaires russes tels que le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major général Valery Gerasimov. Il a estimé "doublement désagréable" que Sergueï Choïgou ne rencontre pas Evgueni Prigojine parce qu'il "mérite le respect pour la contribution inestimable" qu'il a apportée à la lutte contre les forces armées du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il a également demandé aux responsables russes de répondre aux accusations de Prigojine selon lesquelles Wagner n'aurait pas reçu suffisamment de munitions. Kadyrov a ensuite raconté comment les unités tchétchènes qui ont combattu à Marioupol, en Ukraine, ont déjà été confrontées à des problèmes d'armement similaires. "J'ai personnellement appelé Moscou, j'ai parlé aux commandants, aux commandants, aux supérieurs. Un mois plus tard, le problème a été résolu", confie l'allié de Poutine qui poursuit "oui, cela n'a pas fonctionné au premier appel. Mais nos unités n'ont pas enregistré de vidéos, elles n'ont pas donné une occasion d'information agréable à l'ennemi."

Le dirigeant tchétchène a également réprimandé Prigojine pour avoir montré les corps des soldats morts de Wagner dans sa vidéo, affirmant que "filmer les corps de camarades morts pour provoquer le tollé public... est une erreur. Ne faisons jamais cela". Kadyrov a écrit que les unités tchétchènes combattaient aux côtés des troupes de Wagner "dans les zones les plus difficiles" de l'Ukraine. Cependant, il a dit que si "le frère aîné Prigozhin" et Wagner partaient, alors lui et son armée interviendraient pour combler le vide à Bakhmout. Plus tôt dans la journée, Evgueni Prigojine le chef du groupe du groupe paramilitaire russes Wagner , menaçait de retirer ses hommes de la ville ukrainienne de Bakhmout à partir du 10 mai en raison d'une pénurie de munitions.