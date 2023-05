Le jeudi 4 mai, la présidence russe a accusé les États-Unis d'avoir commandité une attaque présumée de drones attribuée aux responsables ukrainiens contre le Kremlin, affirmant l'avoir déjouée la veille. Kiev avait nié toute implication dans cette attaque présumée, mais Moscou ne croit pas à ces déclarations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé devant la presse les efforts de Kiev et de Washington pour nier toute responsabilité dans cette attaque, les qualifiant de "totalement ridicules".

Peskov a ajouté que les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington. Kiev ne ferait qu'appliquer ce qu'on lui demande, selon lui. "Les décisions concernant de telles attaques ne sont pas prises à Kiev, mais à Washington. Kiev ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande. Washington doit comprendre que nous le savons", a lancé le porte-parole du Kremlin. Il a également affirmé que Vladimir Poutine travaillait ce jour-là dans l'enceinte du Kremlin, où il aurait une discussion importante avec le ministre du Développement économique.

Après cette attaque présumée, les mesures de sécurité vont être renforcées dans la capitale russe rassure le porte-parole du président de la Fédération de Russie à quelques jours de la parade militaire du 9 mai qui est l'occasion pour la Russie de célébrer avec faste la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Pour rappel, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait démenti toute attaque. Mykhaïlo Podoliak, l'un de ses conseillers, avait quant à lui accusé Moscou de "mise en scène" dans le but de justifier "une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine".

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré de son côté prendre "tout ce qui sort du Kremlin avec beaucoup de précaution". Des heures après cette attaque présumée, deux drones ont frappé des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, près de l'Ukraine, selon des médias et autorités locales. Un premier feu, désormais éteint, s'est déclaré dans le réservoir d'une installation pétrolière située dans la région de Krasnodar. Plus tard, Vassili Goloubiev, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, a annoncé qu'un drone s'était abattu sur une raffinerie locale, causant une explosion et un incendie rapidement éteint.