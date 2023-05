En 2024, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour désigner le prochain président de la République. Pour l’instant le suspens est total quant à une candidature de Macky Sall. Ce dernier a indiqué qu’il s’exprimera sur le sujet au moment opportun. Ousmane Sonko, arrivé e 4e position à la dernière élection présidentielle est annoncé comme l’un des grands favoris du scrutin. Cependant, cela fait plusieurs mois maintenant que le leader du PASTEF fait face à des démêlés avec la justice. Ce lundi 08 mai, il a été condamné à une peine de 06 mois avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour injures publiques et diffamation ce qui le place dans une posture d'inéligibilité pour la présidentielle.

Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme sénégalais avait déposé une plainte en justice contre l’opposant sénégalais et depuis lors, le processus judiciaire suivait sont court avec de nombreuses audiences. En plus des 6 mois de prison avec sursis, Ousmane Sonko devra verser à Mame Mbaye Niang la somme de 29 milliards de FCFA en guise de dommages et intérêts. Avec cette condamnation, les chances de voir l’opposant sénégalais se présenter au scrutin présidentiel s’amenuisent fortement. En effet, selon le Code pénal sénégalais, il n’est pas possible de s’inscrire sur une liste électorale avec une peine supérieure ou égale à six mois avec sursis. Pour garder toujours espoir, Ousmane Sonko va se tourner vers sa dernière issue, à savoir la Cour de Cassation.

Cette décision de la justice sénégalaise risque d’exacerber les tensions au sein de la société. Le fondateur du PASTEF est très populaire et ses sympathisants risquent de donner de la voix dans les jours à venir. Lors de ses différentes comparutions devant la justice, Ousmane Sonko bénéficiait d’une forte ferveur populaire ce qui a même conduit à des échauffourées avec les forces de défense et de sécurité. "Il a six jours pour se pourvoir. La conséquence de cette décision, si elle est définitive, c’est de l’exclure des élections" a livré Me Baboucar Cissé, avocat d’Ousmane Sonko.