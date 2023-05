Lucia Forseth, une femme californienne qui a autrefois été sans abri, a remporté 5 millions de dollars à la loterie en achetant un billet de grattage dans un magasin Walmart. Cette chance incroyable a complètement changé sa vie. Forseth a acheté son billet au magasin de Pittsburg, à environ 40 miles à l'est de San Francisco, et a découvert sa victoire en grattant le billet. Au début, elle pensait avoir gagné un autre billet, mais lorsqu'elle a vérifié le billet, elle a découvert qu'elle avait remporté 5 millions de dollars. Elle a décrit sa victoire comme étant aléatoire et inattendue.

La victoire de Forseth la place parmi les trois gagnants de billets de loterie de 5 millions de dollars en Californie cette année. Il reste encore deux billets de 5 millions de dollars en circulation. Les chances de gagner au jeu Scratchers sont d'une sur 3 088 854, selon la California Lottery. Cette victoire est une véritable histoire de Cendrillon pour Forseth, qui, en 2017, était sans domicile fixe. Elle a décrit sa victoire comme étant incroyable, en disant: "Étant sans abri il y a à peine six ans, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait à quelqu'un comme moi".

Après son gain à la loterie, Lucia Forseth a un plan déjà tout tracé. Elle prévoit d'obtenir son diplôme d'associé et de se marier cette année. La California Lottery a réagi après l'annonce après l'annonce du gain. "Entendre une histoire de réussite comme celle-ci montre l'impact positif que nos jeux ont sur les gagnants et les écoles", a déclaré la porte-parole de la California Lottery, Carolyn Becker.