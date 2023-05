Bill Gates, le milliardaire américain et co-fondateur du géant de la technologie Microsoft, a récemment prodigué de précieux conseils aux diplômés de la Northern Arizona University lors d'un discours d'ouverture (lire l'intégralité du discours en cliquant ici) samedi dernier. Le milliardaire américain Bill Gates a partagé ses réflexions sur la vie, le travail et les choix de carrière, soulignant l'importance d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans son discours, M Gates a déclaré qu'en vieillissant et en devenant père, il avait réalisé qu'il y avait plus dans la vie que le travail. Il a admis qu'à leur âge, il ne croyait pas aux vacances ni aux week-ends, et qu'il poussait tout le monde autour de lui à travailler de longues heures. Cependant, il a souligné que ce n'était pas une approche saine et qu'il était important de prendre le temps de se reposer et de profiter de la vie. Le milliardaire a également partagé une leçon qu'il a apprise tardivement : l'importance d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Au début de Microsoft, Bill Gates ne comprenait pas cette notion et surveillait les heures de départ et d'arrivée de ses employés depuis la fenêtre de son bureau donnant sur le parking. Il a conseillé aux diplômés de ne pas attendre aussi longtemps que lui pour apprendre cette leçon et de prendre le temps d'entretenir leurs relations, de célébrer leurs réussites et de se remettre de leurs pertes. Il les a exhortés à faire une pause quand ils en avaient besoin et à ne pas abuser des personnes qui les entourent.

"N'attendez pas aussi longtemps que moi pour apprendre cette leçon", a déclaré Gates. "Prenez le temps d'entretenir vos relations, de célébrer vos réussites et de vous remettre de vos pertes. Faites une pause quand vous en avez besoin. N'abusez pas des gens autour de vous quand ils en ont besoin aussi", poursuit le milliardaire. Ce n'est pas la première fois que le milliardaire fait de pareils aveux. Sur son blog en 2019, Bill Gates avait admis qu'il était dur avec les gens avec qui il travaillait. "Quand j'étais chez Microsoft, j'étais dur avec les gens avec qui je travaillais", avait écrit Gates. "Certains d'entre eux nous ont aidés à réussir, mais je suis sûr que certains d'entre eux étaient exagérés."

Le milliardaire a également conseillé aux étudiants de rester ouverts aux opportunités et de réévaluer leurs décisions tout au long de leur vie. Il a souligné que les choix de carrière ne sont pas nécessairement permanents et que les diplômés devraient continuer à apprendre même en dehors de la salle de classe. Gates a encouragé les étudiants à travailler sur des projets qui résolvent des problèmes importants tels que le changement climatique ou les biais de l'IA, et à compter sur leurs amitiés pour les soutenir dans leurs démarches.