Comme ce fut le cas en 2022, le magazine américain The Economist a livré son classement des villes où il est le plus agréable à habiter. Le top 3 mondial est constitué des villes de Vienne (Autriche), Copenhague (Danemark) et Melbourne (Australie). En ce qui concerne le continent africain, la ville sud-africaine de Johannesburg est la plus agréable. Comment The Economist a établi son classement ? Le magazine a pris en compte divers facteurs tels que l’accès à l’eau douce, à la nourriture, au logement, aux transports, aux soins de santé, à l’éducation et à un environnement sûr et stable.

Derrière Johannesburg vient en deuxième position la capitale sud-africaine, Pretoria et Tunis complètent le top 3. Les villes de Casablanca (Maroc), Nairobi (Kenya), Le Caire (Égypte), Abidjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal) et Lusaka (Zambie) constituent le top 8 final. Le classement du magazine The Economist a aussi révélé que plusieurs villes africaines peinent à mettre en place des mécanismes pour stimuler la qualité de vie. C’est ainsi que des villes comme Douala (Cameroun), Harare (Zimbabwe), Lagos (Nigeria), Alger (Algérie) et Tripoli (Libye) se positionnent en bas du classement. Dans leur ensemble, les villes africaines ont encore beaucoup à faire pour que leurs habitants puissent vivre dans des conditions optimales.

Dans un contexte où le monde est confronté au défi de la transition énergétique et du changement climatique, il faut que les agglomérations du continent se restructurent afin de répondre aux défis du moment. La démographie galopante en Afrique est l’un des défis à prendre en compte pour améliorer le cadre de vie.