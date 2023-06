Le célèbre chanteur nigérian, Burna Boy, a une fois de plus été honoré à la cérémonie des BET Awards. Le chanteur âgé de 31 ans a, en effet, remporté pour la quatrième fois le prix du meilleur acte international à la cérémonie qui a eu lieu hier lundi 26 juin 2023, aux États-Unis. L’artiste a été nominé dans la même catégorie que Uncle Waffles, Tiakola, Stormzy, L7nnon, KO, Ella Mai, Central Cee, Aya Nakamura ou encore Arya Starr. Cette victoire permet au chanteur de consolider sa position d’artiste influent non seulement dans son continent, en Afrique, mais aussi dans le monde.

Burna Boy avait perdu dans deux catégories

Toutefois, l’artiste n’était pas présent pour recevoir son prix. Notons que Burna Boy pourra, visiblement, se consoler avec ce prix après avoir perdu aux Grammys. Lors de la 65ᵉ cérémonie des Grammy Awards, c’était plutôt la chanteuse nigériane Tems, qui avait remporté son tout premier trophée. Elle a remporté la catégorie Meilleure performance de rap mélodique pour sa participation à Wait For U de Future avec le rappeur canadien Drake. Burna Boy, avait, au cours de cette édition des Grammy, perdu dans deux catégories, en dépit du succès de son single Last Last.

Quand Bill Gates encense Burna Boy, Davido, Wizkid et Rema au Nigeria (VIDEO) Bill Gates a partagé ce mercredi l'enthousiasme de sa plus jeune fille, Phoebe, à l'idée de sa visite au Nigeria et de la possibilité de…

Pour rappel, Burna Boy avait eu l’honneur d’être cité dans le rang des artistes encensés par le milliardaire américain, Bill Gates. « Bien sûr, étant ici au Nigeria, je ne peux m'empêcher de mentionner l'incroyable créativité qui se dégage de ce pays » avait-il déclaré où il partageait l’enthousiasme de sa fille Phoebe, lors de sa visite au Nigéria. « L'Afrobeats nigérian est populaire partout. Quand ma fille Phoebe a appris que je venais au Nigeria, elle m'a dit : 'Tu as de la chance d'aller voir Burna Boy et Rema' » avait-il ajouté.