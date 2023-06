Le code promo BetWinner est BETBEN au Bénin. Utilisez le code lors de votre inscription sur BetWinner pour réclamer un bonus de 200 %, jusqu’à 84,500 XOF. Il est de plus en plus convoité par les parieurs au Bénin. C’est pourquoi nous allons passer au peigne fin dans le présent guide Code Promo BetWinner tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer. Cet article est dédié à tous les parieurs intéressés par Betwinner, mais se concentre plus spécifiquement sur le Bénin. N’hésitez pas à continuer la lecture pour en savoir davantage sur le code promo BetWinner Bénin. Comment l’obtenir ? Comment l’utiliser pour parier ?, etc.

Quel est le Code promo BetWinner au Bénin ?

Betwinner est un opérateur connu dans le monde du pari en ligne. N’hésitez pas à consulter le tableau ci-dessous pour avoir plus d’informations sur le code promo BetWinner et ses détails particuliers au Bénin.

Bonus BetWinner Détails du Bonus BetWinner Offre de bienvenue Exclusif : 200% de bonus sur le premier dépôt jusqu’à 84,500 XOF Termes et conditions 18+. Le dépôt minimum est de 600.00 XOF. Mise requise : 5x/30 jours le montant du bonus en paris accumulateurs + WinGames x 30/30 jours. Au moins 3 des événements inclus dans un accumulateur doivent avoir une cote de 1,40 ou plus. Les T&Cs s’appliquent. Dépôt minimum 600 XOF Code Promo Betwinner pour le Bénin BETBEN



Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de paris Bettors.

Code promo BetWinner : comment l’obtenir ?

Le code promo BetWinner permet aux nouveaux parieurs de profiter du bonus de bienvenue sur la plateforme BetWinner. Il ne peut être utilisé qu’une seule fois.

Si vous n’avez pas encore de compte, voici les étapes à suivre pour obtenir le code promo BetWinner:

Allez sur la page officielle de BetWinner et cliquez sur « inscription ». Sélectionnez maintenant une méthode pour votre BetWinner inscription Bénin. Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles.

Dans le champ dédié au code promo, insérez le code promotionnel BetWinner. Acceptez les conditions générales de BetWinner et sa politique de confidentialité. Avant d’effectuer un premier dépôt BetWinner, le parieur doit accepter de recevoir un bonus BetWinner sur les paris sportifs. Pour ce faire, il faut se rendre sur la page « Paramètres du compte » ou aller directement sur la page « Dépôt ». Effectuez un premier dépôt pour obtenir automatiquement le bonus BetWinner de 200 % jusqu’à 84,500 XOF.

Termes et Conditions pour le code promotionnel BetWinner au Bénin

Comme sur la plupart des bookmakers, le bonus BetWinner est assujetti à des termes et conditions. Le respect de ces conditions est indispensable pour faire le retrait BetWinner.

Chaque joueur ne peut bénéficier que d’un seul bonus de bienvenue. Le dépôt minimum pour bénéficier de ce bonus est de 600 XOF. Tous les parieurs au Bénin sont éligibles au bonus.

En outre, deux conditions de mise sont aussi imposées sur le bonus BetWinner. Dans un premier temps, la moitié du bonus doit être misée au moins 5 fois sur les paris combinés. Chacun de ces paris doit contenir un minimum de 3 évènements avec une cote supérieure ou égale à 1.40.

Par ailleurs, l’autre moitié du bonus BetWinner doit être misée 30 fois sur les jeux de la section Win Games. Le bonus de bienvenue est valable dans un délai de 30 jours à partir de la date d’inscription sur le site.

Par ailleurs, les conditions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent qu’aux parieurs béninois. Elles peuvent varier selon la localisation des joueurs.

Obtenez l’offre Betwinner au Bénin!

BetWinner : le choix des parieurs en ligne au Bénin

Force est de constater que BetWinner a été adopté par plusieurs parieurs au Bénin. À première vue, le site a fait beaucoup d’efforts pour proposer une plateforme intuitive à ses clients.

En plus d’un design simple et attractif, les différentes nuances de la couleur verte y apportent une touche esthétique. Dans la section des sports disponibles, près de 40 sports sont proposés pour parier. Plusieurs compétitions internationales majeures sont également à retrouver sur BetWinner.

Pour garantir une meilleure expérience de jeu à ses parieurs, le site de paris sportifs BetWinner propose aussi quelques fonctionnalités de paris. Il s’agit par exemple du streaming, du cash out, etc.

Sur quels sports parier avec le code promo BetWinner

Le catalogue de sports de BetWinner est assez diversifié. On y retrouve aussi bien des sports populaires que ceux qui sont moins connus.

Ainsi, cela va du football au tennis en passant par des sports comme le cricket. Les amateurs du basketball, du volleyball ou du handball seront également servis sur BetWinner. En ce qui concerne les compétitions, au football, vous pouvez parier sur : la Coupe d’Afrique des Nations, la champions League, la Premier League Anglaise, la ligue 1 française ou encore la Série A Italienne.

Par ailleurs, les matchs de la NBA au Basketball, les ATP au Tennis et plusieurs courses de Formule 1, sont d’autres événements phares sur BetWinner.

L’e-sport sur BetWinner – tout ce qu’il faut savoir pour parier

En dehors des sports classiques, les jeux virtuels sont également disponibles sur BetWinner. Les compétitions de sports virtuels sont de plus en plus en vogue auprès des parieurs au Bénin.

Pour parier sur l’e-sport, BetWinner propose des évènements tels que CS : GO ; Dota 2 ; League of Legends ; Valorant ; StarCraft, etc.

Parier au casino avec le code promo BetWinner

BetWinner est un site de jeu multiplateforme qui fait aussi dans les jeux de casino. Si vous êtes un amoureux de roulette, du Poker ou du Baccarat, le casino en ligne BetWinner va surement vous plaire.

La plateforme dispose d’une excellente sélection de machines à sous en plus de jeux de casino Live. Nous avons surtout constaté la présence des machines à sous populaires telles que : Starburst, Asgard, Mongol Treasures, Panda Panda, etc.

L’opérateur collabore également avec les fournisseurs les plus connus du marché. Il s’agit notamment : d’Evolution Gaming, de Pragmatic Play, Lucky Streak, Vivo Gaming, XPG, Ezugi, pour ne citer que ceux-là.

Comment parier sur mobile avec le code promo BetWinner ?

Le processus pour parier avec le code promo BetWinner est très simple et rapide. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Inscrivez-vous

Assurez-vous d’être bien inscrit sur le site de paris sportifs BetWinner. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton inscription situé dans l’angle supérieur droit sur la page d’accueil.

Choisissez une méthode d’inscription puis remplissez le formulaire d’inscription. N’oubliez pas d’insérer le code promo BetWinner dans le champ approprié.

Étape 2 : Faites un dépôt

BetWinner vous attribue automatiquement votre bonus de bienvenue de 200 % jusqu’à 84,500 XOF. Toutefois, il faudra en amont accepter de recevoir les bonus BetWinner.

Étape 3 : Choisissez un sport pour parier avec le code promo BetWinner

Dans le menu principal, sélectionnez le bouton « Sports » pour choisir un Sport dans la colonne gauche sur la page suivante. Lorsque vous cliquez, vous verrez les marchés disponibles ainsi que les cotes dans la partie centrale.

Étape 4 : Ajoutez votre pari

Cliquez sur les cotes pour ajouter un pari. L’évènement sélectionné apparaitra sur votre coupon. Vous pouvez aussi sélectionner le type de pari que vous souhaitez faire (combiné, système ou chaine).

Étape 5 : Effectuez votre pari

Indiquez le montant de votre mise puis appuyez sur « effectuer un pari ». Une fenêtre apparait avec les détails de votre pari. Si le pari est accepté, la mise est automatiquement déduite de votre compte. Consultez dans la rubrique « Paris récents », l’historique de vos paris.

Comment télécharger l’application Android BetWinner au Bénin ?

Les paris avec le code promo BetWinner peuvent se faire depuis la version mobile du site ou sur son application. Si vous avez un smartphone Android, les étapes à suivre pour télécharger l’application BetWinner sont très simples.

Malheureusement, il n’est pas possible de le télécharger depuis Google Play Store. Par conséquent, il faut d’abord modifier certains paramètres de votre appareil :

Ouvrez les paramètres de votre téléphone puis allez dans la section « Sécurité ». Autorisez ensuite, l’installation des applications à partir des « Sources Inconnues ». Une fois que vous avez fait ce petit réglage, revenez sur la page officielle de BetWinner. Allez sur la page « Applications mobiles ». Vous verrez en haut de la page, le logo des appareils Android. Cliquez pour lancer le téléchargement du fichier BetWinner apk qui ne prend que quelques secondes.

Comment télécharger l’application iOS BetWinner au Bénin ?

Comme avec Android, le processus pour télécharger l’application BetWinner mobile Bénin sur iPhone ou iPad est également simple. Pour ce faire :

Allez sur le site officiel de BetWinner. Vous verrez en haut de la page, le logo adapté pour des appareils iOS. Cliquez pour lancer le téléchargement du fichier BetWinner iOS qui ne prend que quelques secondes.

Comment télécharger l’APK BetWinner au Bénin ?

Pour télécharger l’APK BetWinner au Bénin, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site officiel du bookmaker. Allez sur la page « Applications mobiles ». Vous verrez en haut de la page, le logo des appareils Android et celui des appareils iOS. Choisissez ce qui correspond à votre système d’exploitation et lancez le téléchargement du fichier BetWinner apk.

Tout ce qu’il faut savoir sur les pronostics, cotes et prédictions de BetWinner

Tous les ingrédients sont réunis par BetWinner pour offrir une belle expérience de jeu aux parieurs. Des cotes compétitives à une gamme variée de paris, retrouvez plusieurs fonctionnalités sur la plateforme BetWinner au Bénin.

Les cotes BetWinner et marchés au Bénin

Nous avons fait le constat que BetWinner propose des cotes moyennes à ses clients. Celles-ci peuvent parfois être en dessous de 1.00 ou même aller au-delà de 41,00. Il convient aussi de préciser que le site de paris sportifs permet d’adapter les cotes BetWinner au format qui vous va le mieux.

Par ailleurs, les parieurs au Bénin peuvent faire de nombreux types de paris. Ainsi, c’est plus d’une centaine d’options de paris disponibles pour près de 1500 marchés. Parmi les types de paris populaires sur la plateforme BetWinner, il y a :

Les paris sur le vainqueur de la rencontre

Les totaux du match

Des paris Handicap

Plus/Moins

Les paris sur les buteurs de la rencontre

etc.

Plusieurs fonctionnalités disponibles

L’application BetWinner propose plusieurs fonctionnalités. Parmi celles-ci, on retrouve une section live très appréciée par les parieurs. Elle permet de profiter des rencontres en streaming peu importe si vous avez parié dessus.

Toujours en matière de live, le bookmaker permet de consulter les scores en direct et d’effectuer vos paris en live.

Le Cash Out est une autre fonctionnalité assortie au streaming. Elle permet au parieur d’annuler son pari ou de récupérer une partie de ses gains potentiels. En l'occurrence, lorsque le pari ne se passe pas comme prévu.

Comment utiliser le code promo BetWinner

Le code promo BetWinner ne suffit pas à lui tout seul pour vous faire toucher le gros lot. Bien que cela soit une offre compétitive. Notamment avec un bonus BetWinner dédié au Bénin de 200 % jusqu’à 84,500 XOF.

Pour s’en sortir, voici quelques conseils pratiques :

Ne misez pas de grosses sommes : Même lorsque vous êtes certain de gagner, ne misez pas tout votre capital. Il est conseillé de miser 5 % de votre capital de pari sur chaque pari.

Consultez les statistiques des différentes équipes : En effet, il est crucial de ne pas vous fier à votre intuition. C’est un bon moyen pour perdre votre pari. Consultez les statistiques, la forme des différentes équipes, etc.

Gardez votre sang froid lors des paris en direct : Les paris en direct sont des moments qui mettent à rude épreuve votre humeur et vos émotions. Que votre pari soit perdant ou gagnant, n’essayez pas de rattraper vos erreurs.

Comparez le code promo BetWinner béninois avec les autres meilleurs bookmakers du Bénin

Certains sites de paris sportifs rivalisent d’ardeur avec BetWinner sur le marché au Bénin. Dans le rang de ses principaux concurrents on retrouve 1xbet.

BetWinner vs 1xBet

À première vue, les deux bookmakers possèdent des interfaces très similaires. Cependant, la similarité est également effective au niveau des offres de bonus BetWinner. Mais 1xbet propose un plus large éventail de sports que BetWinner.

Il est donc difficile de départager les deux bookmakers. Le choix dépend plus de vos exigences personnelles.

Bookmakers Avantages Inconvénients 1xBet Plusieurs promotions disponibles Possibilité de payer avec les cryptomonnaiesPlusieurs fonctionnalités de paris disponibles Interface un peu encombréeLégèreté dans le traitement des réclamations des clientsIndisponible dans certains pays.

Retrait et dépôt : les différentes méthodes de paiements BetWinner au Bénin

Le bookmaker propose différentes méthodes de paiement aux parieurs parmis lesquelles on retrouve :

les cartes bancaires

des portefeuilles électroniques

les crypto monnaies

Dépôt BetWinner – tout ce qu’il faut savoir pour commencer à parier

Pour faire un dépôt sur BetWinner :

avant tout créer un compte chez le bookmaker

et vous assurer que votre compte est vérifié.

Ensuite, il faudra scrupuleusement suivre les étapes suivantes :

Allez sur l’espace personnel de votre compte et cliquez sur le bouton « Dépôt ». Choisissez une méthode de dépôt. Saisissez les informations relatives à la méthode choisie et entrer le montant que vous souhaitez déposer.

Retrait BetWinner – tout ce qu’il faut savoir pour parier

Avant d’effectuer un retrait, assurez :

d’être en règle avec les conditions générales du bookmaker

de disposer de suffisamment de fonds sur votre compte pour l’opération

et d’avoir à portée de main tout document requis pour une éventuelle vérification d’identité.

Ensuite :

Allez sur l’espace personnel de votre compte et cliquez sur le bouton « Retrait ». Choisissez une méthode de retrait. Suivez les instructions pour retirer vos fonds.

Comment faire si le code promo BetWinner spécial Bénin ne marche pas ?

Lorsque le code promo BetWinner ne fonctionne pas, il n’y a pas de quoi paniquer. Face à cette situation, voici les comportements qu’il faut adopter :

Copiez et coller le code promo pour éviter une erreur de saisie. Changez de navigateur pour la connexion à BetWinner. Actualisez la page avant d’essayer à nouveau. Contactez le service client.

Conclusion – notre avis à propos du bonus BetWinner pour les joueurs béninois

Pour conclure, BetWinner est une plateforme de paris sportifs complète qui propose un large choix de paris, des paris sportifs aux jeux de casino. Le code promotionnel donne droit à un bonus de 200 % sur le premier dépôt jusqu’à 84,500 XOF sous certaines conditions de mise.

Par ailleurs, la longue liste des sports disponibles et des événements proposés est un autre point fort du site.

Avantages Inconvénients Site fiable Pas disponible dans tous les pays d’Afrique De nombreux bonus et promotions Non téléchargeable directement sur Play Store Un accès exclusif à de nombreux sports et compétitions Des bugs peuvent souvent apparaître

Code promo BetWinner – FAQs

Retrouvez dans cette section les questions récurrentes sur le code promo BetWinner.

Qu’est-ce que BetWinner et quels sont les types de sports et évènements disponibles pour parier ?

BetWinner est un site de paris sportifs lancé en 2018. Il propose près de 40 sports pour parier sur les compétitions internationales majeures. N’hésitez pas à consulter son catalogue de sports pour en savoir davantage sur les évènements disponibles pour parier.

Comment utiliser le code promo BetWinner pour maximiser ses chances de gains ?

Le parieur doit faire preuve de prudence dans ses mises et respecter les conditions de mise.

Quels sont les bonus et promotions disponibles avec le code Promo BetWinner?

Le code promo BetWinner permet aux nouveaux parieurs de profiter d’un bonus d’inscription de 200 % jusqu’à 84,500 XOF.

Y a-t-il des fonctionnalités de paris spécifiques qui démarquent BetWinner de ses concurrents ?

Parmi les fonctionnalités disponibles sur BetWinner, il y a entre autres : le streaming, le cash out, les paris en live et la possibilité de consulter les scores en direct.

Y a-t-il des termes et conditions pour le code promo BetWinner ?

Oui, la moitié du bonus BetWinner doit être misée 5 fois sur des paris combinés d’au moins 3 évènements. Au moins 3 évènements du pari combiné doivent avoir une cote supérieure ou égale à 1.40. Consultez notre avis BetWinner pour en savoir davantage.