Ce mardi 06 juin, les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ont été élus. Parmi les arrivants, on enregistre deux pays africains que sont l’Algérie et la Sierra Leone. Au total ce sont 5 pays qui vont siéger dès janvier 2024 au Conseil de sécurité de l’ONU. En plus de l’Algérie et de la Sierra Leone, il ya la Corée du Sud, Guyane, et la Slovénie. C’est l’assemblée générale qui a mené le processus au cours d’un vote à bulletin secret. Chaque continent était éligible à un siège de non-permanent.

L’Algérie et la Sierra Leone ont respectivement obtenu 184 et 188 votes. La Corée du Sud obtient 180 votes alors que Guyane a récolté 191 voix. La Slovénie était opposée à la Biélorussie pour le siège qui revenait à L’Europe de l’Est. La Slovénie est sortie grande victorieuse en récoltant 153 votes contre 38 pour la Biélorussie. Le pays dirigé par Alexandre Loukachenko est fréquemment pointé du doigt par la communauté internationale pour des entraves à la question des droits de l’Homme. La proximité de Minsk avec la Russie participe à isoler le pays dans un contexte géopolitique marqué le conflit russo-ukrainien. "Les États membres de l’ONU ont sans aucun doute décidé que les graves violations des droits humains du Bélarus chez lui et les tentatives pour étouffer les atrocités russes en Ukraine le disqualifient pour servir au Conseil de sécurité, organe crucial pour la garantie des droits humains" a notifié un responsable de l’ONG Human Rights Watch.

Ainsi donc, en janvier 2024, l’Algérie, la Sierra Leone, Guyane, la Corée du Sud et la Slovénie vont remplacer l’Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Émirats arabes. Après 53 ans d’absence, la Sierra Leone effectue son grand retour au Conseil de Sécurité. Un grand moment comme l’a indiqué David Francis, le ministre des affaires étrangères sierra-léonais.