La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu, ce jeudi 15 juin 2023 au siège son verdict dans le dossier du journaliste Virgile Ahouansè. Le directeur de l’information de la radio en ligne Cristal news, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 200 mille francs d’amende. La même peine a été prononcée contre le chef quartier de Dowa (Porto-Novo). Quant au gardien de l’école primaire publique de Dowa, il a écopé de 6 mois de prison fermes et 200 mille francs d’amende. Ce dernier ayant déjà passé environ 6 mois en détention, il devra en principe recouvrer sa liberté après avoir passé plus de temps en détention.

Il est à signaler que le journaliste Virgile Ahouansè, le chef quartier de Dowa et le gardien de l’école primaire publique de Dowa sont poursuivis pour « diffusion par voie électronique de fausses nouvelles et complicité de diffusion ». A l’audience du jeudi 20 avril 2023, le Ministère public a réclamé respectivement 12 mois de prison avec sursis contre le directeur de l’information de la radio en ligne Cristal news et le chef quartier de Dowa et une amende de 500 mille FCFA chacun.

Le Substitut du Procureur a, par contre, demandé à la Cour de condamner le gardien de l’école primaire publique de Dowa à 12 mois de prison dont 3 fermes et une amende de 500 mille FCFA. Il faut préciser que ce jeudi, le journaliste Virgile Ahouansè et ses avocats étaient à la Criet ainsi que le chef quartier de Dowa. Rappelons qu’il est reproché à Virgile Ahouansè d’avoir diffusé sur sa radio en ligne CrystalNews l'enquête traitant de présumées exécutions extrajudiciaires dans l'école primaire de Dowa centre à Porto-Novo par la police républicaine.