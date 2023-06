Le gouvernement chinois a appelé les pays de l’Occident à la coopération en ce qui concerne le développement de l’économie mondiale. C’est ce mardi 27 juin 2023, dans un discours prononcé à l’ouverture du Forum économique mondial à Tianjin, que Li Qiang, Premier ministre chinois, a lancé cet appel. Selon lui, la coopération est l’unique voie permettant de générer la croissance et la prospérité. « Il y a encore de nombreux défis et difficultés mondiaux devant nous, tels que le changement climatique, le risque d'endettement, la croissance qui ralentit, les écarts entre les riches et les pauvres » a-t-il déclaré.

« C'est une fausse proposition »

Pour Li Qiang, une coopération est obligatoire « pour résoudre la série de problèmes majeurs auxquels l'humanité est confrontée ». L’occasion était également pour le Premier ministre chinois de déplorer les efforts des Occidentaux visant à réduire les liens économiques avec la Chine. « En Occident, certaines personnes montent en épingle le principe selon lequel il faudrait réduire la dépendance, éradiquer les risques. Ces deux concepts, c'est une fausse proposition, car avec le développement de la mondialisation, l'économie mondiale est devenue une communauté où tout le monde est entremêlé » a souligné Li Qiang.

Notons que les propos du Premier ministre chinois interviennent dans un contexte où les États-Unis sont préoccupés par le fait que la Chine dispose de plus d’un million d’hectares de terre agricole. Il s’agit précisément de 1 214 056,93 Hectares de terres que Pékin possède au pays de l’oncle Sam et qui appartiennent à des entreprises ainsi qu’à des investisseurs. Selon plusieurs médias américains, ses achats font craindre à Washington que le gouvernement chinois puisse contrôler, par l'intermédiaire des sociétés chinoises, les actifs américains ou avoir accès à des informations basées aux États-Unis.