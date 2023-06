Alors que l’équipe de football sénégalaise préparait sa rencontre contre le Bénin, un membre de l’encadrement a fait une crise et a dû être évacué d’urgence. Selon les informations rapportées par le média sénégalais Les Échos, il s’agit du préparateur physique attitré, Teddy Pellerin. Il a été victime d’une crise cardiaque à seulement quelques jours du match des Lions de la Teranga contre Les Guépards.

On retient qu’il a dans un premier subi une intervention chirurgicale à l’hôpital de Fann avant d’être évacué en France. «Pourtant, il se portait comme un charme la veille de son attaque. En effet, le mardi, c’est lui qui a ouvert la séance d’entraînement avec une course avec les Lions avant d’attaquer les ateliers », a rapporté le média sénégalais. Rappelons que le match qui s’inscrivait dans le cadre de la 5ᵉ journée des qualifications de la CAN 2024 s’est soldé à Cotonou par un score de 1 but partout

Match Bénin#Sénégal: Le conseil ironique de Togbè yéton aux supporters béninois A quelques heures de la rencontre qui oppose le Bénin au Sénégal dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des…

Le but de l’équipe béninoise a été marqué à la 78ème minute par Abdoul Rachid Moumini. Le Bénin garde pour le moment la 3ᵉ place dans son groupe avec 5 points. Pour arracher une qualification, l’équipe nationale du Bénin est bien obligée d’arracher une victoire contre le Mozambique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2024. Le champion en titre de la CAN quant à lui, a déjà son ticket pour la prochaine compétition continentale