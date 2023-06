L'année 2023 est sur le point de connaître un afflux record de touristes, et de nombreux pays seront à nouveau submergés par des foules de visiteurs. Certaines destinations sont très prisées et attirent des milliers de touristes chaque année. Il n'y a aucun doute sur le fait que ces pays continueront d'attirer de plus en plus de visiteurs alors que les vacances sont déjà là. Cependant, êtes-vous au courant des pays les moins visités au monde ? Un globe-trotteur a établi une liste des pays les moins visités au monde. Dans le top 20 des pays les moins visités au monde tiré de son classement on retrouve quelques pays africains : la Somalie, Guinée Equatoriale, Soudan du Sud, São Tomé et Príncipe, Libye, Mali, Mauritanie, Comores, Libéria, Guinée, Guinée-Bissau, Djibouti.

Un globe-trotteur a sillonné tous les pays de la planète de 2007 à 2017 et a souhaité partager la liste de ces pays sous le prisme de ses expériences d'explorateur. À travers un classement établi sur de véritables données statistiques, il répond à la question : que se passe-t-il dans les pays les moins visités du monde ? Sur le site OneStep4ward, le voyageur relève que les 30 pays les moins visités se divisent principalement en quatre catégories. La première catégorie comprend certaines îles du Pacifique Sud, qui, en raison de leur éloignement et de leur accessibilité limitée, attirent peu de touristes.

Des endroits comme Tuvalu, Kiribati, les îles Marshall et Vanuatu sont parmi les moins visités. Ensuite, il y a les zones de guerre. En raison des conflits et de l'instabilité politique, ces pays sont souvent délaissés par les touristes. Des destinations comme l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen et la Somalie sont parmi les pays les moins visités au monde. Malgré leurs richesses culturelles et naturelles, ces régions souffrent des conséquences dévastatrices des conflits armés. La troisième catégorie regroupe les petits pays africains difficiles d'accès.

Ces pays sont souvent situés dans des régions reculées ou présentent des défis logistiques importants pour les voyageurs. Parmi eux, on retrouve le Soudan du Sud, le Lesotho, la Guinée équatoriale et l'Érythrée. Ces destinations offrent des paysages époustouflants, mais leur faible développement touristique est souvent dû à des problèmes d'infrastructure et à des contraintes géographiques. Enfin, la quatrième catégorie englobe les États où les régimes autoritaires et les restrictions sévères peuvent décourager les touristes. Des exemples notoires sont la Corée du Nord et le Turkménistan, où les déplacements sont strictement contrôlés et les visites guidées sont obligatoires.

Classement des 30 pays les moins visités du monde

30 : Moldavie – 145 000 visiteurs par an

29 : Erythrée – 142 000 visiteurs par an

28 : Corée du Nord – environ 100 000 visiteurs par an

26 : Saint-Marin – 85 000 visiteurs par an

25 : St Vincent et les Grendines - 80 000 visiteurs par an

24: - Timor Leste (Timor oriental) - 75 000 visiteurs par an

23 : Dominique – 63 000 visiteurs par an

22 : Sierra Leone - 57 000 visiteurs par an

21 : Tonga – 54 000 visiteurs par an

20 : Djibouti – 51 000 visiteurs par an

19 : Guinée-Bissau – 45 000 visiteurs par an

18 : Guinée – 45 000 visiteurs par an

17 : Libéria – 45 000 visiteurs par an

16 : Comores – 36 000 visiteurs par an

15 : Mauritanie – 30 000 visiteurs par an

14 : Îles Salomon – 27 000 visiteurs par an

13 : États fédérés de Micronésie – 19 000 visiteurs par an

12 : Afghanistan – environ 20 000 visiteurs par an

11 : Mali – 14 000 visiteurs par an

10 : Turkménistan – moins de 9 000 visiteurs par an

9 : São Tomé et Príncipe – environ 8 000 visiteurs par an

8 : Libye – environ 6 000 visiteurs par an

7 : Îles Marshall – environ 6 000 visiteurs par an

6 : Soudan du Sud – 5 500 visiteurs par an

5 : Kiribati – environ 4 000 visiteurs par an

4 : Tuvalu – 2 000 visiteurs par an

3 : Guinée équatoriale – moins de 1 000 visiteurs par an

2 : Yémen – moins de 500 visiteurs par an

1 : Somalie* – moins de 100* visiteurs par an