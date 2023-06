Voilà plus d’un an maintenant que le conflit russo-ukrainien perdure. Cette guerre a provoqué des conséquences économiques très contraignantes. Les deux pays sont de grands producteurs d’hydrocarbures et de céréales. En Afrique par exemple, le blé ukrainien est un ingrédient de premier choix dans la gastronomie. Ce conflit participe également à rendre instable le prix mondial du pétrole. La guerre entre la Russie et l’Ukraine ne fait que s’enliser et personne n’est en mesure de donner une date de sortie de crise. Pour le moment, les deux principaux belligérants n’envisagent pas de dialogue.

Diverses sources affirment que l’Ukraine est sur le point de lancer une vaste contre-offensive contre les troupes russes. Les dirigeants africains quant à eux s’organisent pour trouver des solutions à ce conflit. Ce lundi 05 juin, plusieurs chefs d’État africain se sont rencontrés au cours d’une réunion virtuelle pour élaborer un plan de médiation qu’ils vont soumettre à Vladimir Poutine et Volodymir Zelensky. Pour les responsables du continent, il est plus qu’urgent de résoudre pacifiquement le conflit russo-ukrainien. Le mois dernier, Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud avait déclaré que les présidents russes et ukrainiens avaient donné leurs accords pour recevoir une mission de paix constituée de 06 dirigeants africains.

La mission sera constituée par les présidents de l’Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, de l’Égypte, du Sénégal, de l’Ouganda et de la Zambie. "Notre mission est une mission de paix, et nous voulons la qualifier de chemin vers la paix. Nous pourrons donner notre propre point de vue en tant qu’Africains sur la façon dont nous percevons l’incidence de cette guerre sur l’Afrique au sujet des prix alimentaires, des prix des céréales et du carburant, ainsi que sur l’Europe et le reste du monde, car c’est devenu un type de conflit plutôt mondialisé" a laissé entendre Cyril Ramaphosa ce lundi au cours de la réunion virtuelle.