Lors d'une rencontre historique à Kiev le 16 juin 2023, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a décliné l'offre de médiation pour la paix présentée par une délégation de chefs d'États africains. Parmi les médiateurs présents, se trouvaient le président des Comores Azali Assoumani et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le refus de Zelensky a été reçu avec déception par la délégation, qui avait espéré amorcer un processus de désescalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie.

Zelensky a qualifié l'initiative de médiation africaine de "tromperie" de Moscou, alors que son pays est en pleine contre-offensive militaire. Il a fermement exprimé son point de vue lors d'une conférence de presse conjointe, soulignant que négocier avec la Russie signifierait "geler la guerre, geler la douleur et la souffrance". Malgré la rebuffade, Ramaphosa a mentionné des "discussions constructives" lors de la conférence de presse.

L'initiative africaine de médiation, soutenue par l'OTAN, a été motivée par l'impact de la guerre sur le continent, notamment l'augmentation des prix des denrées alimentaires et les perturbations du commerce mondial. Le groupe de médiation comprenait quatre présidents : Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Macky Sall (Sénégal), Hakainde Hichilema (Zambie) et Azali Assoumani (Comores), ainsi que des représentants du Congo, de l'Ouganda et de l'Egypte.

Malgré le rejet de Zelensky, la délégation africaine a poursuivi sa mission, faisant une première escale dans la ville de Boutcha, en périphérie de Kiev, tristement célèbre pour les massacres présumés de civils par l'armée russe. De plus, Ramaphosa s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour une rencontre séparée avec le président russe Vladimir Poutine. Les discussions continueront avec le reste de la délégation dans l'espoir d'une résolution pacifique du conflit.