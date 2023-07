Le ministère malien de la Communication et de l’Économie numérique a récemment annoncé un pas significatif vers la coopération internationale dans le secteur numérique. En effet, Téhéran s’est engagé à apporter son expertise en formant des spécialistes maliens dans des domaines tels que la communication, les télécommunications, la cybersécurité et la 5G. Cette initiative prometteuse a été exprimée lors d'une réunion fructueuse entre le ministre malien Alhamdou Ag Ilyène et l’ambassadeur iranien Hossein Taleshi Salehani, le mercredi 19 juillet dernier.

Le but de cette rencontre était de renforcer les liens de coopération entre l'Iran et le Mali, en mettant particulièrement l'accent sur les secteurs en plein essor des télécommunications et du numérique. Les deux parties ont dévoilé plusieurs projets passionnants, dont la création d’un centre d’innovation au Mali, qui serait sans aucun doute un levier essentiel pour stimuler la créativité et l'esprit d'entreprise dans le pays. Un autre aspect essentiel de cette collaboration est le renforcement des capacités de la télévision nationale malienne.

Cette initiative permettra probablement d'améliorer considérablement la diffusion des informations et du contenu local, offrant ainsi aux citoyens maliens un accès amélioré aux médias et aux connaissances. Un élément intéressant à noter est que les experts qui bénéficieront de cette formation seront sélectionnés parmi les cadres du ministère malien de la Communication et de l’Économie numérique. Cette approche favorisera la transmission ciblée des compétences et permettra aux spécialistes déjà impliqués dans le domaine de renforcer leurs connaissances pour mieux répondre aux défis technologiques actuels et futurs.

Cette collaboration entre l'Iran et le Mali ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le développement du numérique dans le pays ouest-africain. En favorisant la création d'un centre d’innovation et en renforçant les capacités de la télévision nationale, le Mali s'efforce de saisir les opportunités qu'offre la révolution numérique pour son développement économique et social. Dans un contexte de tension avec la France, pays colonisateur, le Mali s'est lancé résolument dans la recherche de nouveaux partenariats. En effet, le pays d'Afrique de l'Ouest a multiplié les initiatives pour attirer de nouvelles collaborations. Conscient des enjeux géopolitiques, le Mali souhaite diversifier ses relations internationales afin de renforcer son développement économique et social. C'est dans ce contexte que Téhéran a saisi la balle au bond pour proposer son aide.