La coopération militaire entre la Chine et la Russie se poursuit. Maintenant, c'est dans la mer du Japon que les deux pays alliés prendront part à un exercice militaire. Selon les informations rendues publiques, ce samedi 15 juillet 2023, par le ministère chinois de la Défense et rapportées par le média South China Morning Post, Moscou enverra plusieurs troupes de ses forces aériennes et navales pour participer à un exercice militaire conjoint mené par Pékin, dans la mer du Japon. D’après la Défense chinoise, les exercices se focaliseront principalement sur « le maintien de la sécurité des corridors maritimes stratégique ».

« Renforcer la capacité des deux parties à préserver » la paix

Toujours selon le ministère chinois de la Défense, l’exercice militaire, dénommé Nord/Interaction-2023, a pour but d’ « améliorer le niveau de coopération stratégique entre les armées chinoise et russe, ainsi qu'à renforcer la capacité des deux parties à préserver conjointement la paix et la stabilité régionales face à divers défis de sécurité ». Notons que cet exercice avait été annoncé par les autorités militaires russe et chinois, au cours du mois de juin. Pour rappel, les relations diplomatiques entre Pékin et Moscou se sont renforcées au cours des derniers mois. Récemment, c’est le chef de la diplomatie chinoise qui a annoncé un renforcement des liens entre les deux pays.

Tension entre les Corées: Pékin appelé à la rescousse La Chine est appelée à la rescousse au milieu des tensions entre les deux Corées. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a récemment…

C’était au cours d'une réunion de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) à Jakarta que, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a révélé l’information. Alors que l'Occident sanctionne la Russie à cause de la guerre en Ukraine, la Chine a choisi une stratégie d'approfondissement des relations, permettant de solidifier ses liens avec la Russie. Le ministre avait également mis l’accent sur l'importance de la coexistence harmonieuse et du développement mutuel, donnant une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre les deux puissances.