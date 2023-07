Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune est en visite d’État en Chine depuis ce lundi 17 juillet. Le dirigeant du pays d’Afrique du Nord s’est rendu dans l’Empire du Milieu avec un principal objectif. En effet, il entend mettre à profit son séjour afin de mener un plaidoyer qui va permettre l’adhésion de l’Algérie aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Cela fait plusieurs années maintenant qu’Alger tente le tout pour le tout pour intégrer l’organisation. Dans l’ensemble, la Chine et l’Algérie ont toujours entretenu de bonnes relations et Abdelmadjid Tebboune compte capitaliser sur cela pour avancer ses pions en ce qui concerne une intégration chez les BRICS.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a modifié le circuit commercial traditionnel et des blocs économiques comme celui des BRICS est aujourd’hui perçu comme une alternative. Plusieurs pays mènent des plaidoyers intenses auprès des membres de l’organisation pour y avoir une place. L’Algérie est très entreprenante et toute une machine diplomatique a été constituée pour favoriser le projet d’adhésion chez les BRICS. Abdelmadjid Tebboune réussira-t-il à avoir des garanties durant sa visite d’État en Chine ? Rien n’est moins sûr pour le moment alors que le prochain sommet des BRICS est prévu pour se tenir en août.

Avant d’atterrir à Pékin, le président algérien a fait escale au Qatar. Avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, l’Algérie s’est repositionnée sur le plan géostratégique. En effet, grand producteur d’hydrocarbures, le pays suscite un grand intérêt auprès des Occidentaux. Le pétrole et le gaz algérien font l’objet de nombreuses convoitises présentement. Tebboune est arrivé en Chine avec une importante délégation dans le but de renforcer également les liens de coopération avec la deuxième puissance mondiale.