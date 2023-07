Un autre artiste camerounais a rendu l’âme dans la matinée de ce vendredi 14 juillet. Il s’agit en effet de l’humoriste Blaise Kalaba connu à l’état civil comme Blaise Deffo Fosso. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux dans la matinée de ce vendredi. Le drame est survenu suite à un accident à Baré à proximité de Nkongsamba dans le département du Nkam. Un bus de transport en commun serait entré en collision avec le véhicule Toyota Yaris qui transportait l’artiste.

Cinq autres personnes seraient dans la voiture. Aucun autre détail n’a tout de même été donné sur les circonstances du drame. Mais, on retient que tous les passagers du petit véhicule sont décédés. Le décès de ce jeune artiste intervient quelques semaines après celui de Cabrel Nanjip et Samy Lenwr. Ils sont tous décédés presque dans les mêmes conditions dans un accident de circulation. Le drame qui a emporté Cabrel Nanjip est survenu sur la Route Nationale N°3 plus précisément à Boumnyebel selon des précisions qui ont été apportées par des témoins.

Décès du célèbre acteur de "Le Prince de New York" Treat Williams après un accident L'acteur Treat Williams est décédé tragiquement à l'âge de 71 ans à la suite d'un accident de moto survenu dans l'État du Vermont. La police…

Son véhicule serait entré en collusion avec un camion. Il aurait rendu l’âme sur les lieux et aurait été mis à la morgue selon d’autres sources. L’humoriste s’était fait remarquer au cours ces derniers mois par les vidéos drôles qu’il publie sur les réseaux sociaux. L’humoriste Samy Lenwr pour sa part est décédé dans les mêmes circonstances au petit matin du jeudi 6 juillet 2023 dans un hôpital de la ville de Yaoundé suite à un accident. « Nous apprenons à l’instant le décès de l’artiste camerounais Samy Lenwr décès survenu vers 3 h du matin de ce jeune acteur comédien. Rip ! Que son âme repose en paix », avait annoncé Jambo Fm.