L'industrie de l'engrais est en pleine expansion à l'échelle mondiale, mais c'est en Afrique, plus précisément en Égypte et au Nigeria, que l'industrie a connu une croissance remarquable ces dernières années. Ces deux nations africaines figurent désormais parmi les sept plus grands exportateurs d'engrais au monde, aux côtés de poids lourds tels que la Russie et Oman. L'Égypte a récemment franchi un nouveau cap dans le secteur des engrais, avec l'annonce du Conseil égyptien des exportations de produits chimiques et d'engrais (CEC) que le pays se classe désormais au septième rang des principaux exportateurs d'engrais au niveau mondial.

Les exportations d'engrais de l'Égypte ont totalisé environ 3,4 milliards de dollars en 2023, en hausse par rapport à 2,3 milliards de dollars en 2021. L'entrée de l'Égypte sur de nouveaux marchés tels que l'Union européenne, en remplacement des fournisseurs russes, a certainement joué un rôle dans cette réussite.

Parallèlement, le Nigeria, grâce aux efforts déployés par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, est également devenu un acteur majeur dans le secteur des engrais. Dangote a récemment inauguré une usine de production d'engrais d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, capable de produire 3 millions de tonnes d'urée par an. Cette capacité dépasse largement celle des autres producteurs majeurs d'engrais du Nigeria, permettant au pays de se positionner à la tête des fabricants d'engrais.

Dangote prévoit que toute la production d'engrais de cette grande usine sera destinée aux marchés africains et étrangers, ce qui renforce la position du Nigeria en tant que grand exportateur. En fait, l'usine pourrait rendre le Nigeria autosuffisant dans la production d'engrais avec une capacité excédentaire pour l'exportation vers d'autres marchés africains et certains marchés internationaux comme les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique.

L'émergence de l'Égypte et du Nigeria en tant que grands exportateurs d'engrais a non seulement des implications pour l'économie de ces deux nations, mais aussi pour l'équilibre de l'industrie mondiale des engrais. Avec l'augmentation des tensions politiques et l'instabilité dans certains des principaux pays producteurs d'engrais, l'Égypte et le Nigeria offrent des alternatives viables et fiables pour l'approvisionnement en engrais. Leur réussite dans ce domaine est un testament à l'importance de l'innovation, de l'investissement et de l'ambition dans la croissance économique.

