Ces derniers jours, la France est confrontée à une forte tension sociale, consécutive au décès du jeune Nahel suite à un contrôle de police qui a mal tourné. Les faits se sont déroulés dans la ville de Nanterre et le drame a mis en émoi la France entière. Le policier qui a tué l’adolescent au cours du contrôle de police a été mis en examen. Il regrette que les choses aient dégénéré. Le policier a indiqué qu’il voulait juste faire son travail. Jean Messiha, ancien porte-parole d’Eric Zemmour lors de la campagne présidentielle a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe afin de soutenir la famille du policier responsable de la mort de Nahel.

Alors que la cagnotte visait 50 000 €, ce sont près de 1 million d’euros qui ont été récoltés et le montant pourrait encore grimper, car la cagnotte n’est pas encore clôturée. " Même si le policier qui a tiré sur Nahel à bout portant a été incarcéré et mis en examen pour homicide volontaire, il est exemplaire et n’a fait que son devoir. Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd’hui le prix fort" a notifié Jean Messiha. "Ce soir, les gaucho-collabos font une syncope. Tenez-vous bien; la cagnotte que j’ai lancée pour la famille du policier Florian M. dépasse celle crée en faveur de la mère de Nahel" a poursuivi le polémiste ex-bras droit d’Eric Zemmour. Il faut dire que l’affaire Nahel divise la société française. D’un côté, il ya ceux qui estiment que l’adolescent avait enfreint la loi et qu’il a mis en danger la vie des policiers qui le contrôlait.

De l’autre côté, il ya ces citoyens indignés face au comportement "agressif" des policiers vis-à-vis de Nahel. Cette cagnotte lancée par monsieur Messiha et qui a rencontré un vif succès est symptomatique de cette division au sein de la société. Plusieurs personnalités politiques de premier plan ont dénoncé l’initiative de Jean Messiha et ils l’accusent de vouloir souffler sur les braises.