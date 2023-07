La majorité des terres arables de la planète se trouve en Afrique. Cependant, le continent peine encore à assurer une grande partie de son autosuffisance alimentaire et il a recours à de nombreuses importations. La Corée du Sud vient de mettre en place une initiative afin de booster la production de riz en Afrique. Il s’agit de la Korean Rice-Belt qui a pour but d’aider huit pays africains à accroître considérablement leur production de riz. L’objectif est d’atteindre 10 000 tonnes de riz qui pourront nourrir environ 30 millions de personnes.

Ce lundi 10 juillet, les représentants des huit pays africains ont eu une rencontre avec des experts et autorités sud-coréens pour lancer le projet de la Rice Belt (ceinture du riz). Les pays concernés sont : le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Ghana, le Cameroun, l'Ouganda, le Kenya et la Guinée-Bissau. "Ce projet contribuera non seulement à résoudre la crise alimentaire en Afrique, mais aussi à développer l'industrie agricole et l'économie en général. Il contribuera également à la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable en protégeant le continent africain" a laissé entendre Chung Hwang-keun le ministre sud-coréen de l'agriculture.

La 10e puissance économique mondiale compte mobiliser les grands moyens pour faire de la Rice Belt une réussite. 80 millions de dollars seront décaissés pour dynamiser l’industrie de la riziculture sur le continent. L’accent sera notamment mis sur les infrastructures agricoles qui boostent la culture du riz. Le dragon d’Asie est l’une des références mondiales en ce qui concerne la technologie gravitant autour de la production du riz.

Le pays va mettre son expertise au service des pays africains afin qu’ils puissent mettre en place un environnement très favorable à la production à grande échelle du riz. Les pays africains ont exprimé toute leur satisfaction suite à la rencontre avec les partenaires sud-coréens. En 2020, l’Afrique a 300 millions de tonnes de riz, dont 210 millions récoltés localement. La Korean Rice-Belt vient à point nommer pour renforcer un secteur important pour le continent.