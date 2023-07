La vie politique de Donald Trump a été marquée par une forte implication de sa famille au sein de la Maison-Blanche. Durant son premier mandat, sa fille aînée, Ivanka Trump, ainsi que son gendre, Jared Kushner, ont occupé des postes de conseiller principal, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Cette proximité familiale avec le pouvoir a été perçue comme une forme de népotisme et a soulevé des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts. Cependant, après la fin de son mandat présidentiel, une évolution s'est produite au sein de la famille Trump.

Ivanka Trump a pris ses distances avec son père et a quitté l'arène politique. Elle a effectué des changements significatifs, notamment en remplaçant la plupart de ses avocats, y compris ceux qui représentaient ses frères, dans un procès contre eux. Elle s'est également rebaptisée sur les réseaux sociaux, cherchant à se démarquer de l'image et de la marque de son père. De même, Jared Kushner a fait une déposition devant un grand jury, dans le cadre des enquêtes concernant les événements du 6 janvier.

Il aurait témoigné et coopéré avec les enquêteurs fédéraux, ce qui aurait déplu à Donald Trump, qui croyait que les élections de 2020 avaient été volées selon les informations rapportées par des médias occidentaux. Ces désaccords auraient pu générer des tensions au sein de la famille Trump et pousser l'ancien président à revoir sa copie. En dehors d'Ivanka Trump, une autre très proche de l'ancien président qui fait partie de la famille Trump a presque disparu des radars. Il s'agit de l'ancienne première dame Melania Trump qui semble avoir pris ses distances également.

En revanche, les fils de l'ancien président, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi que leurs partenaires Kimberly Guilfoyle et Lara Trump, sont restés des partisans dévoués de leur père. Ils ont continué à le soutenir publiquement et ont agi en tant que défenseurs virulents de sa politique. Leur engagement politique a été marqué par des interventions médiatiques régulières et des prises de parole en faveur de leur père.

Concernant les élections de 2024, Donald Trump a déclaré qu'une éventuelle réélection marquerait la fin du service de sa famille à la Maison-Blanche. Il a évoqué les épreuves que sa famille a traversées pendant son premier mandat, soulignant le caractère douloureux de l'engagement politique pour eux. Cette déclaration suggère que s'il revenait au pouvoir, il pourrait envisager d'adopter une approche différente quant à l'implication de sa famille dans les affaires gouvernementales.