La situation politique au Gabon continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur Facebook, l’animateur français Claudy Siar s’est exprimé sur le sujet brûlant de l’actualité africaine. Illustré par une vidéo de la population gabonaise en liesse, son texte laisse entrevoir une certaine satisfaction même s’il indique qu’il est très rarement satisfait par des putschs.

« JE NE PENSAIS PAS QUE JE SERAIS HEUREUX EN CE 30 AOÛT ! Il est rare que je me satisfasse d’un coup d’État militaire… On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple un temps », a-t-il publié sur sa page Facebook. « Mais on ne peut pas tromper (condamner) tout le peuple, TOUT LE TEMPS… C’EST FINI », a-t-il poursuivi sur cette situation qui défraie la chronique au Gabon.

Rappelons qu’au cours de ces derniers jours, il avait multiplié les publications sur les élections présidentielles au Gabon en s’interrogeant sur la coupure d’internet et de certains médias. « Donc on ne sait rien du résultat de l’élection au #Gabon ? pas de tendances, pas de déclarations, pas de réactions… bref … le pays n’existe plus ? Et le peuple s’est volatilisé ? La diaspora gabonaise aussi ? », s’était-il interrogé il y a quelques jours. Quelques heures plus tard, il a également publié une caricature du président Ali Bongo avec un texte indiquant : « Élections présidentielles au Gabon : Silence, On triche ».

Notons que le coup de force des militaires est intervenu peu après la proclamation des résultats. Selon la structure organisatrice de ce scrutin, le président Ali Bongo a gagné les élections avec 64,27 % des suffrages exprimés. L’opposition avait pour sa part largement contesté le processus électoral et a réclamé la victoire.