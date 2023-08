La Chine continentale a récemment diffusé un documentaire captivant, "Zhu Meng" ou "À la poursuite des rêves", en huit épisodes, sur la chaîne de télévision publique CCTV. Cette série documentaire est diffusée pour marquer le 96e anniversaire de l'Armée populaire de libération (APL) et vise à montrer la détermination du personnel militaire chinois à se préparer à une attaque contre Taïwan. Le documentaire offre un aperçu des préparatifs militaires en cours à Pékin et en particulier autour de Taïwan. Il met en évidence la volonté inébranlable des soldats de l'APL à se battre "à tout moment". Ces signaux forts visent à montrer leur dévouement absolu envers leur mission et leur patrie.

Parmi les témoignages poignants présentés dans le documentaire, on trouve celui d'un pilote opérant l'un des avions de combat furtifs les plus avancés de l'APL, le J-20. Li Peng, un pilote de l'escadron Wang Hai, au sein du Commandement du théâtre oriental de l'APL, déclare avec détermination qu'il est prêt à se sacrifier si nécessaire. Dans l'éventualité d'une vraie bataille où ses munitions seraient épuisées, il considère son chasseur comme son dernier missile en fonçant sur l'ennemi. Mais les soldats de l'APL ne sont pas les seuls à faire preuve d'une telle bravoure.

Zuo Feng, un homme-grenouille de l'unité de dragueurs de mines de la marine de l'APL, partage une promesse tout aussi saisissante. Si les conditions s'avèrent trop difficiles pour retirer en toute sécurité les mines navales lors d'un combat réel, il est prêt à utiliser son propre corps pour dégager une voie sûre pour les forces de débarquement. Les histoires personnelles de ces dizaines de soldats de l'APL nous offrent un aperçu intime de leur engagement envers leur devoir et leur détermination à protéger leur patrie. Ces hommes et ces femmes sont prêts à faire des sacrifices ultimes pour atteindre "l'objectif du centenaire de l'APL", une mission cruciale pour la Chine continentale.

Le documentaire présente également des images saisissantes d'exercices militaires, mettant en avant les efforts soutenus de l'APL pour se préparer à toutes les éventualités, en particulier autour de Taïwan. Cette démonstration de puissance militaire vise à envoyer un message clair et fort aux observateurs internationaux et à Taïwan. Alors que la tension entre la Chine continentale et Taïwan demeure élevée, le documentaire "Zhu Meng" offre un aperçu unique des préparatifs militaires en cours et souligne la détermination sans faille des soldats de l'APL.