L'Afrique du Sud, dirigée par le Président Cyril Ramaphosa, a connu une transformation significative de son paysage économique grâce à sa participation active au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Au fil des années, cette coopération a apporté d'importants avantages à l'Afrique du Sud, notamment une augmentation considérable de ses échanges commerciaux avec les autres membres du groupe. En effet, les statistiques révèlent que la participation aux BRICS a permis à l'Afrique du Sud d'augmenter ses échanges commerciaux avec les autres membres du groupe de 70% en seulement six ans.

Cette croissance spectaculaire a eu un impact majeur sur l'économie sud-africaine, créant de nouvelles opportunités d'emploi dans des secteurs clés. En 2022, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et les autres pays des BRICS ont atteint un chiffre impressionnant de 43 milliards de dollars, enregistrant une augmentation significative par rapport à 2017.Le Président sud-africain a souligné l'ampleur de cette réussite en déclarant que la valeur totale du commerce de l'Afrique du Sud avec les autres membres des BRICS a atteint 830 milliards de rands (soit 43,3 milliards de dollars) en 2022. Cette croissance rapide est une preuve indéniable de l'efficacité de la coopération au sein des BRICS en matière de commerce international.

De plus, les BRICS sont devenus une source cruciale d'investissements directs étrangers dans des industries clés de l'économie sud-africaine, ce qui a eu un impact positif sur la création d'emplois.Le Président Ramaphosa a également exprimé sa conviction que l'adhésion de nouveaux membres aux BRICS renforcerait davantage le partenariat existant. Cette expansion potentielle ouvrirait de nouvelles opportunités dans les domaines de la politique, des finances et de l'économie, consolidant ainsi la position de l'Afrique du Sud en tant que membre influent de ce groupe de nations émergentes. La participation active de l'Afrique du Sud au sein des BRICS a non seulement stimulé ses échanges commerciaux, mais a également favorisé la croissance économique et la création d'emplois.