Suite au coup d’État réalisé au Niger et ayant au conduit au renversement du président nigérien Mohamed Bazoum, il y a plus d'un mois, la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) avait réagi. Son président, le chef d’État nigérian Bola Tinubu, avait pris plusieurs mesures après avoir condamné le coup de force réalisé par les militaires du pays. Sa démarche a été saluée par son homologue américain Joe Biden. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, le président démocrate a remercié Bola Tinubu pour son leadership.

« Il a remercié le président Tinubu pour son leadership fort »

« Le président Biden a salué les mesures prises par l'administration Tinubu pour réformer l'économie du Nigeria. Il a également remercié le président Tinubu pour son leadership fort en tant que président de la CEDEAO pour défendre et préserver la démocratie et l'État de droit au Niger et dans la région dans son ensemble » a indiqué le communiqué. Notons que l’occasion était aussi pour la partie américaine de rappeler les relations entre les États-Unis et le Nigéria. « Le président Joe Biden a renforcé notre engagement durable envers les relations américano-nigérianes et envers l’amitié de longue date entre nos deux pays et nos peuples » a ajouté le document.

Pour rappel, quelques semaines plus tôt, la CEDEAO avait envisagé une rencontre entre Joe Biden et Bola Tinubu sur la situation au Niger. L’intervention avait été donnée par l'ambassadrice et envoyée spéciale du président américain et secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, Molly Phee, lors d’une visite à Abuja. La diplomate avait étendu "l'invitation exclusive" de Biden à rencontrer le président nigérian fin septembre dans le but de faire avancer les discussions sur la crise du Niger en marge de l'Assemblée générale de l'organisation.